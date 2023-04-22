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    • «Мертвое»: Быстров считает, что «Динамо» позорно сыграло против «Зенита»

    «Мертвое»: Быстров считает, что «Динамо» позорно сыграло против «Зенита»

    Бывший игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал «Динамо» за матч 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

    «Динамо» – мертвое. Приезжая в Петербург в столетие клуба… Отпраздновали, фуршет был. Покажите игру красивую! Они встали на своей половине поле и ждали, пока «Зенит» их отвозит и забьет гол. «Зенит» сегодня победил заслуженно, был сильнее во всех компонентах, а «Динамо» – позор», – сказал Быстров.

    • «Зенит» лидирует с 12-очковым отрывом.
    • «Динамо» идет 5-м.
    • «Зенит» нанес реванш «Динамо» за мартовский вылет из Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.04.2023 22:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +514

      lipatov32 50 минут назад

      Этому иксперту спрятатся бы после фееричной карьеры! Оно мЛя вылезло и ещё речи толкает! Тфу нах!!!!

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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 1 час назад

      Быстров сам был мертвым и еще что то говорит!!!

      0
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      Рейтинг: +14464

      Алексей З 2 часа назад

      Мудак ты Вова.
      Динамо добротно провело 1 тайм, глупейший фол пенальти на 45 минуте.
      Зенит конечно сильнее и позором нельзя назвать это поражение.

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