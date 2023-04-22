«Мертвое»: Быстров считает, что «Динамо» позорно сыграло против «Зенита»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал «Динамо» за матч 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Динамо» – мертвое. Приезжая в Петербург в столетие клуба… Отпраздновали, фуршет был. Покажите игру красивую! Они встали на своей половине поле и ждали, пока «Зенит» их отвозит и забьет гол. «Зенит» сегодня победил заслуженно, был сильнее во всех компонентах, а «Динамо» – позор», – сказал Быстров.