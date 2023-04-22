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    • Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико»: 30 тур Примеры, 23 апреля 2023

    Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико»: 30 тур Примеры, 23 апреля 2023

    «Барселона» и «Атлетико» сыграют в матче 30-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Барса» занимает первое место в таблице, имея на счету 73 очка. «Атлетико» с 60 очками идет на третьей строчке.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой «Барсы» со счетом 1:0. Гол забил Усман Дембеле.

    • Матч состоится в воскресенье, 23 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 17:15 мск.

    «Барса» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонской команды составляет 2,00. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш мадридцев дают 4,20.

    Источник: «Бомбардир»

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