«Барселона» и «Атлетико» сыграют в матче 30-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Барса» занимает первое место в таблице, имея на счету 73 очка. «Атлетико» с 60 очками идет на третьей строчке.

Игра первого круга закончилась гостевой победой «Барсы» со счетом 1:0. Гол забил Усман Дембеле.

Матч состоится в воскресенье, 23 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:15 мск.

«Барса» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонской команды составляет 2,00. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш мадридцев дают 4,20.