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    • Карвальо: «Семак занимает особое место в моей футбольной истории»

    Карвальо: «Семак занимает особое место в моей футбольной истории»

    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо оценил вклад в свою карьеру партнера по московскому клубу Сергея Семака.

    «Очень классный парень. Правда, я с ним поиграл не так много. Но именно Сергей отдал ассист на первый мой гол в России. И это было в игре со «Спартаком». Так что в моей футбольной истории Семак занимает особое место», – сказал Карвальо.

    • Семак был в ЦСКА в 1994-2004 годах.
    • Сейчас он возглавляет ЦСКА.
    • Карвальо играл за москвичей в 2004-2010 годах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +143

      Bez Imeni 21 минуту назад

      Семак возглавляет ЦСКА ??? Бухие все что ли на бомбе??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1178

      Таврида > Bez Imeni 9 минут назад

      "Сергей отдал ассист на первый мой гол в России"

      0
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