Карвальо: «Семак занимает особое место в моей футбольной истории»

Семак возглавляет ЦСКА ??? Бухие все что ли на бомбе??
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо оценил вклад в свою карьеру партнера по московскому клубу Сергея Семака.
«Очень классный парень. Правда, я с ним поиграл не так много. Но именно Сергей отдал ассист на первый мой гол в России. И это было в игре со «Спартаком». Так что в моей футбольной истории Семак занимает особое место», – сказал Карвальо.
- Семак был в ЦСКА в 1994-2004 годах.
- Сейчас он возглавляет ЦСКА.
- Карвальо играл за москвичей в 2004-2010 годах.