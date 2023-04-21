Карвальо: «Семак занимает особое место в моей футбольной истории»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо оценил вклад в свою карьеру партнера по московскому клубу Сергея Семака.

«Очень классный парень. Правда, я с ним поиграл не так много. Но именно Сергей отдал ассист на первый мой гол в России. И это было в игре со «Спартаком». Так что в моей футбольной истории Семак занимает особое место», – сказал Карвальо.