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  • Карпин назвал причины отказа сборной России от участия в турнире CAFA

Карпин назвал причины отказа сборной России от участия в турнире CAFA

21 апреля 2023, 16:29
3

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему команда не сыграет в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

  • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Он пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

– Валерий Георгиевич, во вторник РФС сделал заявление после отказа участвовать в чемпионате CAFA. Из него следует, цитирую, что «решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды». Могли бы озвучить те причины, которые тренерский штаб сборной указал?

– Никаких секретов не открою, тем более что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько.

Первая – сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр «Спартака» с «Акроном» и «Краснодара» с «Крыльями». То есть часть игроков в любом случае не смогли бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру.

Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает. К примеру, после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участие в следующей игре.

– Ну хорошо, допустим, игроки двух клубов будут задействованы в финальном матче Кубка страны. Но можно же вызвать из других клубов, раз уж в последнее время состав сборной является экспериментальным.

– Да, конечно, мы опять с удовольствием вызвали бы молодых и неопытных, но, как мы видим, до них никому нет дела – всем нужен результат здесь и сейчас (улыбается).

– Критики решения о неучастии в турнире CAFA полагают, что в силу понятных причин сборной России не стоило отказываться от приглашения – особого выбора у нас сейчас нет.

– Выбор действительно не велик, но это не значит, что стоит жертвовать здоровьем игроков, лишать их возможности провести полноценный отпуск.

Тем более это не официальные матчи, а товарищеский турнир. Вот если бы участие в турнире стало частью подготовки к официальным матчам, тогда, возможно, стоило бы и рискнуть.

Кстати, хотел бы выразить благодарность всем клубам, которые в текущей ситуации отпускают игроков в расположение сборной. Несмотря на все риски по травмам и неофициальный статус наших матчей.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Азия Россия Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Эном айс
1682085017
Хитришь, Валерочка Жорович, ... хитришь. Просто Китай отказался, а по сему.. И фраза не понравилась "вызвали бы молодых и неопытных, но, как мы видим, до них никому нет дела – всем нужен результат здесь и сейчас (улыбается)."
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Artemka444
1682096023
Это катастрофа!!!! Разогнать сборную Зачем она нужна, чтоб тока 2 матча играть в год
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AZ
1682154526
а смысл этого турнира... Играть с мусором всяким... Там только Иран достойный соперник...
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