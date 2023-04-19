Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Только в двух лигах в мире пенальти бьют чаще, чем в РПЛ

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, составила рейтинг мировых лиг по числу пенальти.

    В РПЛ пенальти назначается каждые 187 минут. Это первый показатель среди европейских лиг и третий – в мире.

    Только в Египте (каждые 172 минуты) и Саудовской Аравии (каждые 178 минут) пенальти бьют чаще. В среднем в мире судьи назначают 11-метровый один раз раз в 271 минуту.

    Топ-10 лиг мира, в которых чаще всего назначаются пенальти:

    Новости по теме
    Быстров: «VAR – граната в руке, которая сама взрывается»
    Орлов: «Гогниев придумал хороводы и беготню. Оказалось, что король голый!»
    Топ-5 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках 3
    Источник: CIES

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5542

      neim 1 час назад

      Ну так дельфинарии-то не пустуют. Вот и у Зобнина уже хвост дельфиний проклевывается. Достойная замена Соболеву подготовлена.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1071

      Спартач80 > neim 6 минут назад

      Комличенко этому научили не у вас,полицаев?....А Зобнин откуда перешёл в Спартак?...Ты когда молчишь-реально умнее выглядишь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4252

      fakeid 1 час назад

      вот что лукойловские чемоданы творят!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 