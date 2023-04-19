Только в двух лигах в мире пенальти бьют чаще, чем в РПЛ

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, составила рейтинг мировых лиг по числу пенальти.

В РПЛ пенальти назначается каждые 187 минут. Это первый показатель среди европейских лиг и третий – в мире.

Только в Египте (каждые 172 минуты) и Саудовской Аравии (каждые 178 минут) пенальти бьют чаще. В среднем в мире судьи назначают 11-метровый один раз раз в 271 минуту.

Топ-10 лиг мира, в которых чаще всего назначаются пенальти: