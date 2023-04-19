Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Акрон» – «Спартак»: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России

    «Акрон» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    Уверен в победе «Спартака»? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    «Акрон»: Волков, Ходжаниязов, Сагуткин, Полубояринов, Чудин, Килин, Савичев, Макаров, Палиенко, Салтыков, Понсе.

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Бальде.

    Судья: Алексей Амелин (Россия).

    Коэффициенты:

    • Победа «Акрона» – 6.66
    • Ничья – 4.40
    • Победа «Спартака» – 1.57

    Прогноз на матч Акрон – Спартак

    Где смотреть матч Акрон – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 