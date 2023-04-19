«Акрон» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
- Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.
- Начало матча – в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Акрон»: Волков, Ходжаниязов, Сагуткин, Полубояринов, Чудин, Килин, Савичев, Макаров, Палиенко, Салтыков, Понсе.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Бальде.
Судья: Алексей Амелин (Россия).
Коэффициенты:
- Победа «Акрона» – 6.66
- Ничья – 4.40
- Победа «Спартака» – 1.57
Прогноз на матч Акрон – Спартак
Где смотреть матч Акрон – Спартак
Источник: «Бомбардир»