АПЛ. «Ливерпуль» забил 6 голов «Лидсу», сократив отставание от топ-4 до 9 очков

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс» в 31-м туре чемпионата Англии.

Итоговый счет – 6:1 в пользу команды Юргена Клоппа.

Мохамед Салах и Диогу Жота сделали по дублю, по одному голу забили Коди Гакпо и Дарвин Нуньес.

Несмотря на победу, «Ливерпуль» остался на восьмом месте в таблице АПЛ. Отставание от топ-4 (зоны ЛЧ) – 9 очков.

«Лидс» идет на 16-й строчке, отрыв от зоны вылета – 2 балла.

Англия. АПЛ. 31-й тур

Лидс – Ливерпуль – 1:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Гакпо, 35; 0:2 – Салах, 39; 1:2 – Синистерра, 47; 1:3 – Жота, 52; 1:4 – Салах, 64; 1:5 – Жота, 74; 1:6 – Нуньес, 90.

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