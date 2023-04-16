Комличенко: «Зенит» ничем не удивил»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:0). Игрока не удивила петербургская команда.

– Чем удивил «Зенит»? Казалось, что во втором тайме ваша команда подсела.

– «Зенит» ничем не удивил. Удивило, что они так отдавали нам мяч, может быть, это следствия нашего прессинга. А во втором тайме после нашего прессинга они стали лучше контролировать мяч.

– Ситуация со штрафным или пенальти. Что ты видел?

– Карасев – очень опытный арбитр, и разобрал этот эпизод с VAR.