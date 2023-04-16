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    Комличенко: «Зенит» ничем не удивил»

    Форвард «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:0). Игрока не удивила петербургская команда.

    – Чем удивил «Зенит»? Казалось, что во втором тайме ваша команда подсела.

    «Зенит» ничем не удивил. Удивило, что они так отдавали нам мяч, может быть, это следствия нашего прессинга. А во втором тайме после нашего прессинга они стали лучше контролировать мяч.

    – Ситуация со штрафным или пенальти. Что ты видел?

    – Карасев – очень опытный арбитр, и разобрал этот эпизод с VAR.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2023 21:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18241

      paracetamol 1 час назад

      А КТО ТЫ ТАКОЙ, ЧТОБЫ ТЕБЯ УДИВЛЯТЬ, СИМУЛЯНТ НЕСЧАСТНЫЙ?

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      Рейтинг: +2304

      Бриг 2 часа назад

      Скажи спасибо и сам удиви, если смажешь.

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