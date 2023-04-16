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    Карасев отменил пенальти в ворота «Зенита» после просмотра VAR

    «Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ – 0:0.

    На 61-й минуте защитник петербургской команды Дуглас Сантос сбил Кирилла Щетинина. Главный арбитр матча Сергей Карасев поставил пенальти в ворота «Зенита».

    После подсказки видеоассистента Павла Кукуяна судья отменил 11-метровый, посчитав, что нарушение было до линии штрафной.

    Фото: скриншот из трансляции «Матч! Премьер»

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.04.2023 21:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3002

      Play 2 часа назад

      Второй мяч лежит на поле, когда атака Ростова ещё в центре поля зарождается. Карасёв прозевал, но у бокового второй мяч перед носом, есть связь, либо не подсказал, либо Карасёв проигнорировал. Само собой игра должна быть остановлена, второй мяч вообще практически на линии атаки лежит. Затем есть нарушение, и удар шипами в голеностоп, и удар колено в колено за пределами штрафной абсолютно точно видно с боковой камеры.

      2
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      Рейтинг: +3002

      Play > Play 2 часа назад

      В РПЛ спортивной составляющей не осталось уже ни грамма, просто противно смотреть. Чемпион известен ещё до начала сезона, раньше хотя бы борьба за еврокубки оставалась прочим командам, теперь и её нет. Судейство просто за грань добра и зла. То все трезвонили, что Ростову постоянно ставят пенальти, а Спартаку не ставят, теперь трезвонят, что Спартаку ставят четыре пенальти за два матча, а Ростову не ставят. Этот порочный круг никогда не закончится.

      1
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      Рейтинг: +5901

      ySS 2 часа назад

      Второй мяч не мешал проводить острую атаку игрокам, а судье наблюдать за эпизодом.

      0
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      Рейтинг: +18241

      paracetamol 2 часа назад

      А был пеналь? Во-первых, нарушение бало за пределами штрафной, а, во=вторых, был обычный ростовский нырок.

      0
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      Рейтинг: +5901

      ySS > paracetamol 2 часа назад

      Ныряют все, везде и всегда

      0
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      Рейтинг: +37

      Diminio 2 часа назад

      Если бы была обратка, 1000℅ пеналь

      5
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      Рейтинг: +2412

      baden69 2 часа назад

      По-моему, чтоб что-то обсуждать с такой уверенностью, нужно внимательно пересмотреть повторы момента. После матча уже и по тв разобрали момент. Нарушение было, но на 1000% за линией штрафной. Несколько раз показали и разбирать там нечего.
      И тут не нужно смотреть кто за кого болеет, факт есть факт.

      2
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      Рейтинг: +3797

      anatolich72 2 часа назад

      По идее пенальти, по правилам остановка игры два мяча.

      0
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      Рейтинг: +1024

      Чехов на Садовой 2 часа назад

      Ну ГНИДА ,что с него возьмёшь! Всё как народ и предсказывал. Кукукарасяны, твари...

      3
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      Рейтинг: +3898

      lordmrv 2 часа назад

      Что то нет комментов от педикулёзных.

      3
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      Рейтинг: +2304

      Бриг > lordmrv 1 час назад

      Соскучился

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      Рейтинг: +3898

      lordmrv > Бриг 1 час назад

      Да скучно без этих юродивых)))

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      Рейтинг: +55589

      MaxRnD 2 часа назад

      Лысый гопник обокрал ДЮСШ. Прав тот, у кого больше прав

      7
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      Рейтинг: +4391

      Spirit_78 > MaxRnD 5 минут назад

      По сути там и атаки Ростова (и соответственно штрафного) быть не должно, 2 мяча на поле было. Одно дело нытики, так ещё и головой думать не умеете.

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      Рейтинг: +7092

      Semenycch 2 часа назад

      Нужно чтобы действительно знатоки футбольных правил объяснили возможно ли вообще назначение штрафного или пенальти при втором мяче, который участвует в эпизоде!

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