Карасев отменил пенальти в ворота «Зенита» после просмотра VAR

«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ – 0:0.

На 61-й минуте защитник петербургской команды Дуглас Сантос сбил Кирилла Щетинина. Главный арбитр матча Сергей Карасев поставил пенальти в ворота «Зенита».

После подсказки видеоассистента Павла Кукуяна судья отменил 11-метровый, посчитав, что нарушение было до линии штрафной.

Фото: скриншот из трансляции «Матч! Премьер»