Карасев отменил пенальти в ворота «Зенита» после просмотра VAR

Второй мяч лежит на поле, когда атака Ростова ещё в центре поля зарождается. Карасёв прозевал, но у бокового второй мяч перед носом, есть связь, либо не подсказал, либо Карасёв проигнорировал. Само собой игра должна быть остановлена, второй мяч вообще практически на линии атаки лежит. Затем есть нарушение, и удар шипами в голеностоп, и удар колено в колено за пределами штрафной абсолютно точно видно с боковой камеры.
«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ – 0:0.
На 61-й минуте защитник петербургской команды Дуглас Сантос сбил Кирилла Щетинина. Главный арбитр матча Сергей Карасев поставил пенальти в ворота «Зенита».
После подсказки видеоассистента Павла Кукуяна судья отменил 11-метровый, посчитав, что нарушение было до линии штрафной.
Фото: скриншот из трансляции «Матч! Премьер»