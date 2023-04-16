Фанаты «Анжера» спустили штаны перед бившим пенальти соперником

Вот они европейские ценности. Нечего нам, мужики там делать и учиться у них тоже нечему. Все самое лучшее у нас в России, просто мы уже зажрались
Приезжие болельщики «Анжера» необычно себя вели во время матча 31-го тура Лиги 1 против «Клермона» (1:2).
В первом тайме перед пенальти «Клермона» несколько фанатов «Анжера» спустили штаны перед бьющим игроком. Это не помогло – 11-метровый был реализован.
- «Анжер» вел в счете, но упустил победу.
- «Клермон» заканчивал матч вдевятером.
- «Анжер» занимает последнее место и у команды лишь математические шансы на сохранение прописки в Лиге 1.