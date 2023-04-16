Фанаты «Анжера» спустили штаны перед бившим пенальти соперником

Приезжие болельщики «Анжера» необычно себя вели во время матча 31-го тура Лиги 1 против «Клермона» (1:2).

В первом тайме перед пенальти «Клермона» несколько фанатов «Анжера» спустили штаны перед бьющим игроком. Это не помогло – 11-метровый был реализован.