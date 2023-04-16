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    Фанаты «Анжера» спустили штаны перед бившим пенальти соперником

    Приезжие болельщики «Анжера» необычно себя вели во время матча 31-го тура Лиги 1 против «Клермона» (1:2).

    В первом тайме перед пенальти «Клермона» несколько фанатов «Анжера» спустили штаны перед бьющим игроком. Это не помогло – 11-метровый был реализован.

    • «Анжер» вел в счете, но упустил победу.
    • «Клермон» заканчивал матч вдевятером.
    • «Анжер» занимает последнее место и у команды лишь математические шансы на сохранение прописки в Лиге 1.

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    Источник: твиттер Troll Football

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    Сегодня, 18:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2208

      Dr.Metal 2 часа назад

      Вот они европейские ценности. Нечего нам, мужики там делать и учиться у них тоже нечему. Все самое лучшее у нас в России, просто мы уже зажрались

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