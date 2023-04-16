Иммобиле попал в ДТП с пострадавшими

Водитель трамвая отдал ключи от своего транспортного средства Иммобиле со словами - Сломал значит купил. Теперь это твое. А я жду от тебя новый. Срок неделя потом счетчик включится по вагону в день.
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП в Риме. Он столкнулся с трамваем.
Автомобиль серьезно пострадал. Иммобиле и его дочь повреждений не получили. Трамвай сошел с рельсов.
Водитель трамвая и двое пассажиров госпитализированы.
- 33-летний Иммобиле играет в Риме с 2016 года.
- Игрок стоит 18 миллионов евро.
- В сезоне Серии А у Иммобиле 23 матча, 10 голов, 3 ассиста.