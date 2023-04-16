Иммобиле попал в ДТП с пострадавшими

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП в Риме. Он столкнулся с трамваем.

Автомобиль серьезно пострадал. Иммобиле и его дочь повреждений не получили. Трамвай сошел с рельсов.

Водитель трамвая и двое пассажиров госпитализированы.