Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Иммобиле попал в ДТП с пострадавшими

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП в Риме. Он столкнулся с трамваем.

    Автомобиль серьезно пострадал. Иммобиле и его дочь повреждений не получили. Трамвай сошел с рельсов.

    Водитель трамвая и двое пассажиров госпитализированы.

    • 33-летний Иммобиле играет в Риме с 2016 года.
    • Игрок стоит 18 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А у Иммобиле 23 матча, 10 голов, 3 ассиста.

    Новости по теме
    Только один игрок забил 10+ голов в каждом из 7 последних сезонов Серии А
    Иммобиле стал восьмым лучшим бомбардиром в истории Серии А
    Обворожительная жена лидера «Лацио», который борется за Лигу чемпионов в этом сезоне 3
    Источник: RaiNews24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +196

      Napaleon Banapart 19 минут назад

      Водитель трамвая отдал ключи от своего транспортного средства Иммобиле со словами - Сломал значит купил. Теперь это твое. А я жду от тебя новый. Срок неделя потом счетчик включится по вагону в день.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 