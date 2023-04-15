Агент Барбоза назвал двух игроков РПЛ, способных уехать в Европу

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о спросе на российских игроков за границей.

«В России на виду есть много талантливых игроков, которые играют хорошо, но я не буду называть имена игроков. В «Динамо», «Зените», «Спартаке» и в ЦСКА есть хорошие игроки, будет несправедливо, если кого-то выделю.

Кто способен уехать в Европу в ближайшее время? Например, Арсен Захарян. У него есть все предпосылки для этого, он большой талант, но я не знаю, сможет ли он летом уехать.

Могу ещe сказать про Далера Кузяева, он очень интересный футболист. Есть и другие игроки, но всех называть не буду.

Со мной консультировались по российским футболистам. Это правда, что со мной общаются, не по всем игрокам, но иногда разговаривают.

Ситуация с отстранением может повлиять на скаутов. Может, что-то меняется, мы не знаем, не можем делать какие-то прогнозы», – заявил агент.