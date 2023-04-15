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  • Агент Барбоза назвал двух игроков РПЛ, способных уехать в Европу

Агент Барбоза назвал двух игроков РПЛ, способных уехать в Европу

15 апреля 2023, 14:13
6

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о спросе на российских игроков за границей.

«В России на виду есть много талантливых игроков, которые играют хорошо, но я не буду называть имена игроков. В «Динамо», «Зените», «Спартаке» и в ЦСКА есть хорошие игроки, будет несправедливо, если кого-то выделю.

Кто способен уехать в Европу в ближайшее время? Например, Арсен Захарян. У него есть все предпосылки для этого, он большой талант, но я не знаю, сможет ли он летом уехать.

Могу ещe сказать про Далера Кузяева, он очень интересный футболист. Есть и другие игроки, но всех называть не буду.

Со мной консультировались по российским футболистам. Это правда, что со мной общаются, не по всем игрокам, но иногда разговаривают.

Ситуация с отстранением может повлиять на скаутов. Может, что-то меняется, мы не знаем, не можем делать какие-то прогнозы», – заявил агент.

  • Захаряном интересовались «Челси» и «Галатасарай».
  • Сумма отступных в контракте полузащитника «Динамо» – 15 миллионов евро.
  • Кузяев летом может стать свободным агентом – он ищет новую команду во Франции, Турции, Бельгии, Австрии и Португалии.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Кузяев Далер Захарян Арсен
Комментарии (6)
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neim
1681565179
Интересная тенденция получается. Из России можно игроков брать в Европу, но европейцам, или иностранцам, играть в России нельзя, или по крайней мере это не приветствуется и делается всё, чтобы они из России уезжали. ***** стандарты какие-то. А не послать бы этих гейропейцев на хрен, с их притязаниями на наших игроков ?
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paracetamol
1681587527
Это россияне Малколм и Клаудиньо.
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