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    Карпин отреагировал на новость о вероятном отказе России от участия в новом турнире с азиатскими сборными

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, что команда собирается отказаться от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

    • Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

    «Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», – сказал Карпин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 1 час назад

      Почитал новость,все понятно почти так же как и у Черчесова

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      Рейтинг: +5528

      neim 1 час назад

      Очень емкий комментарий от пуделя !

      0
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 2 часа назад

      вообще отношения не имею.......а что должен тренер знать о своей команде?

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      Рейтинг: +4104

      fakeid > Shamil79 2 часа назад

      а это здесь при чём? он только тренирует, а договариваются об играх выше.

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