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  • Карпин отреагировал на новость о вероятном отказе России от участия в новом турнире с азиатскими сборными

Карпин отреагировал на новость о вероятном отказе России от участия в новом турнире с азиатскими сборными

14 апреля 2023, 18:38
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, что команда собирается отказаться от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

  • Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», – сказал Карпин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Азия Россия Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Shamil79
1681487019
вообще отношения не имею.......а что должен тренер знать о своей команде?
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neim
1681489260
Очень емкий комментарий от пуделя !
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bashnat013
1681490612
Почитал новость,все понятно почти так же как и у Черчесова
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odessakmv
1681506950
странные вы люди?!!? а что он должен сказать? сказать прямым текстом: что или какая-то очередная "журнашлюшка набросила говна на вентилятор" или что "в РФС работают ***" ??? так вы же опять будете вопить, что Валера неадекват....
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