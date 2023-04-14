Карпин отреагировал на новость о вероятном отказе России от участия в новом турнире с азиатскими сборными

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, что команда собирается отказаться от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
- Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Его спонсором будет «Газпром».
«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», – сказал Карпин.
Источник: «Чемпионат»