Карпин отреагировал на новость о вероятном отказе России от участия в новом турнире с азиатскими сборными

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, что команда собирается отказаться от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

Его спонсором будет «Газпром».

«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», – сказал Карпин.