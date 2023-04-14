Малком и Клаудиньо открыли официальные сообщества ВКонтакте

«Зенит» сообщил, что бразильские легионеры Малком и Клаудиньо зарегистрировались в соцсети ВКонтакте.

Более того, Клаудиньо в четверг лично побывал в офисе ВК. Ранее это делали зенитовцы Роман Широков, Артем Дзюба и Алексей Сутормин.

«Игрок узнал главные факты о социальной сети, увидел, как работают петербургские сотрудники ВКонтакте, сфотографировался в куполе с видом на Казанский собор, а также оставил автограф на стене внутри штаб-квартиры», – сообщила клубная пресс-служба.