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  • Судья Лапочкин назвал российских форвардов, склонных к симуляциям

Судья Лапочкин назвал российских форвардов, склонных к симуляциям

14 апреля 2023, 15:40
4

Футбольный арбитр Сергей Лапочкин выделил трех нападающих РПЛ, которых чаще остальных подозревают в симуляции.

– В первой части сезона «Ростов» жаловался, что судьи стали делать акцент на действиях Комличенко. Разве это не нормально?

– Конечно, нормально. Судьи изучают манеру многих игроков, которые не стремятся остаться на ногах в любой ситуации.

Речь не только про Комличенко – то же самое относится к Александру Соболеву и Константину Тюкавину. Судьи не выходят на матч с предубеждением, но они готовы к тому, что эти нападающие могут симулировать.

То, что судьи изучают Комличенко – не минус «Ростова», а плюс нашим судьям, потому что в этой части они готовы к работе.

– Комличенко и Соболев – попсовые фигуры в обсуждении пенальти. Что не так с Тюкавиным?

– Тюкавин любит усиливать контакты в штрафной. Безусловно, на нем нарушают правила в штрафной – и иногда пенальти не назначают даже за очевидный фол. Но в игре Тюкавина есть элементы симуляций.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Динамо Комличенко Николай Соболев Александр Тюкавин Константин Лапочкин Сергей
Комментарии (4)
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semm
1681477640
Тот кто интересуется нашим футболом, без Лапочкина прекрасно знает этих козлов! Мне вот что интересно? ....может быть сейчас это не зашквар? может быть они герои и для команды, и для самих себя? почему для них заработать пенальти одно и тоже же, что забить гол? Зачем учится бить поворотам, вязать спартаковские кружева - когда можно упасть красиво и крикнуть громко как гнилозубый и всё в порядке!
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paracetamol
1681479838
Симулянты в основном свини!
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neim
1681489706
А что, на Тюкавине разве много левых пенальти поставили ?
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