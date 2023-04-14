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    Судья Лапочкин назвал российских форвардов, склонных к симуляциям

    Футбольный арбитр Сергей Лапочкин выделил трех нападающих РПЛ, которых чаще остальных подозревают в симуляции.

    – В первой части сезона «Ростов» жаловался, что судьи стали делать акцент на действиях Комличенко. Разве это не нормально?

    – Конечно, нормально. Судьи изучают манеру многих игроков, которые не стремятся остаться на ногах в любой ситуации.

    Речь не только про Комличенко – то же самое относится к Александру Соболеву и Константину Тюкавину. Судьи не выходят на матч с предубеждением, но они готовы к тому, что эти нападающие могут симулировать.

    То, что судьи изучают Комличенко – не минус «Ростова», а плюс нашим судьям, потому что в этой части они готовы к работе.

    – Комличенко и Соболев – попсовые фигуры в обсуждении пенальти. Что не так с Тюкавиным?

    – Тюкавин любит усиливать контакты в штрафной. Безусловно, на нем нарушают правила в штрафной – и иногда пенальти не назначают даже за очевидный фол. Но в игре Тюкавина есть элементы симуляций.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1746

      ПалкоВводецъ (returned) 17 минут назад

      Противно смотреть, когда дельфин Соболь падает от любого прикосновения. Ну не умеет по другому играть это полено. Склизкий игрочишка. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +18205

      paracetamol 24 минуты назад

      Симулянты в основном свини!

      2
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      Рейтинг: +579

      semm 1 час назад

      Тот кто интересуется нашим футболом, без Лапочкина прекрасно знает этих козлов! Мне вот что интересно? ....может быть сейчас это не зашквар? может быть они герои и для команды, и для самих себя? почему для них заработать пенальти одно и тоже же, что забить гол? Зачем учится бить поворотам, вязать спартаковские кружева - когда можно упасть красиво и крикнуть громко как гнилозубый и всё в порядке!

      2
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      Рейтинг: +29209

      JTherry > semm 28 минут назад

      Комличенко - в ростовском колхозе им. Карпина, Тюкавин - в днище им. 60 лет без трофеев...)

      2
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      Рейтинг: +612

      Янвapь 69 > JTherry 15 минут назад

      А дельфин-бромантанщик и кудесник автоголов где ? В свинарне ?

      1
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      Рейтинг: +29209

      JTherry > Янвapь 69 15 минут назад

      а твой муж, январь 59, где - за твою "Сиську" держится..?

      2
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