Судья Лапочкин назвал российских форвардов, склонных к симуляциям

Футбольный арбитр Сергей Лапочкин выделил трех нападающих РПЛ, которых чаще остальных подозревают в симуляции.

– В первой части сезона «Ростов» жаловался, что судьи стали делать акцент на действиях Комличенко. Разве это не нормально?

– Конечно, нормально. Судьи изучают манеру многих игроков, которые не стремятся остаться на ногах в любой ситуации.

Речь не только про Комличенко – то же самое относится к Александру Соболеву и Константину Тюкавину. Судьи не выходят на матч с предубеждением, но они готовы к тому, что эти нападающие могут симулировать.

То, что судьи изучают Комличенко – не минус «Ростова», а плюс нашим судьям, потому что в этой части они готовы к работе.

– Комличенко и Соболев – попсовые фигуры в обсуждении пенальти. Что не так с Тюкавиным?

– Тюкавин любит усиливать контакты в штрафной. Безусловно, на нем нарушают правила в штрафной – и иногда пенальти не назначают даже за очевидный фол. Но в игре Тюкавина есть элементы симуляций.