Судья Лапочкин назвал российских форвардов, склонных к симуляциям

Противно смотреть, когда дельфин Соболь падает от любого прикосновения. Ну не умеет по другому играть это полено. Склизкий игрочишка. Гыгыгы
Футбольный арбитр Сергей Лапочкин выделил трех нападающих РПЛ, которых чаще остальных подозревают в симуляции.
– В первой части сезона «Ростов» жаловался, что судьи стали делать акцент на действиях Комличенко. Разве это не нормально?
– Конечно, нормально. Судьи изучают манеру многих игроков, которые не стремятся остаться на ногах в любой ситуации.
Речь не только про Комличенко – то же самое относится к Александру Соболеву и Константину Тюкавину. Судьи не выходят на матч с предубеждением, но они готовы к тому, что эти нападающие могут симулировать.
То, что судьи изучают Комличенко – не минус «Ростова», а плюс нашим судьям, потому что в этой части они готовы к работе.
– Комличенко и Соболев – попсовые фигуры в обсуждении пенальти. Что не так с Тюкавиным?
– Тюкавин любит усиливать контакты в штрафной. Безусловно, на нем нарушают правила в штрафной – и иногда пенальти не назначают даже за очевидный фол. Но в игре Тюкавина есть элементы симуляций.