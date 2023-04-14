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    Бывшая пресс-атташе «Динамо» рассказала, как стала свидетем побега Варелы из клуба

    Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко рассказала о побеге защитника Гильермо Варелы из расположения клуба.

    • Уругваец летом тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.
    • Его контракт с «Динамо» действует до лета 2023 года

    — Варела ушел очень некрасиво. Помнишь побег Гильермо?

    — Я была его свидетелем. Вечер накануне игры. Сижу в коридоре около окна на базе, читаю книгу. Вижу, спускается Гише (в команде его называли больше «Гиле», но на уругвайский испанский правильно именно так) с рюкзачком. «Куда он идет? — думаю. — Заезд же».

    На следующий день, когда я уже уехала на стадион, ребята пишут: «Варела сбежал»

    С Гиши мы до сих пор на связи, как и со всеми уехавшими, с днем рождения поздравляем, спрашиваем как дела. Да мы даже и с Максимилианом Филиппом общаемся! Он просто моя любовь, представляешь, до сих пор помнит, когда у меня день рождения и каждый год пишет — ну как это вообще?

    — К поступку Варелы нормально отнеслась?

    — Гиши написал мне сразу, как уехал: «Спасибо за работу, жаль, что так получилось». Знаю: он очень хороший человек. Всегда нравился и сам Варела, и его супруга. А претензии, конфликты — не мое дело

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    Источник: Sport24

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