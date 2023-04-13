Романцев объяснил, почему завершил тренерскую карьеру в 51 год

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему завершил тренерскую карьеру в возрасте 51 года.

«У меня был Старостин Николай Петрович, который приучил меня. Он дал мне полный контроль – ты набираешь, ты тренируешь, ты отвечаешь за команду. Я за время, пока всe это использовал, решил для себя, что это и есть работа тренера.

Придя в другие команды, я понял: тебе берут игроков, рассказывают, как тренировать, кого поставить, кого отчислить. Больше двух месяцев я не выдержал, это не моe.

Я не захотел перестраиваться. И, видимо, сил уже не было на перестройку. Я сформировавшаяся личность, и перестроить меня практически невозможно. У меня и сил уже не было.

Сейчас вспоминаю и думаю: «Елки-палки, сейчас люди только начинают в это время». Но я не жалею ни о чeм, скажу честно. Вовремя закончил, а под кого-то подстраиваться – это не моe», – сказал Романцев в «Коммент.Шоу».