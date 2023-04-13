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    Романцев объяснил, почему завершил тренерскую карьеру в 51 год

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему завершил тренерскую карьеру в возрасте 51 года.

    «У меня был Старостин Николай Петрович, который приучил меня. Он дал мне полный контроль – ты набираешь, ты тренируешь, ты отвечаешь за команду. Я за время, пока всe это использовал, решил для себя, что это и есть работа тренера.

    Придя в другие команды, я понял: тебе берут игроков, рассказывают, как тренировать, кого поставить, кого отчислить. Больше двух месяцев я не выдержал, это не моe.

    Я не захотел перестраиваться. И, видимо, сил уже не было на перестройку. Я сформировавшаяся личность, и перестроить меня практически невозможно. У меня и сил уже не было.

    Сейчас вспоминаю и думаю: «Елки-палки, сейчас люди только начинают в это время». Но я не жалею ни о чeм, скажу честно. Вовремя закончил, а под кого-то подстраиваться – это не моe», – сказал Романцев в «Коммент.Шоу».

    • Романцев завершил тренерскую карьеру в 2005 году.
    • С Романцевым «Спартак» выигрывал чемпионат СССР и России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4189

      raritet 3 часа назад

      Понять можно тренера. Время сейчас так изменило психологию людей, что уже вообще никакие не тренеры, и даже вообще не футболисты, и скажу даже больше, просто любители денег , берут на себя роль тренера. А она именно такая, как ее представляет себе Романцев. Ну не может он так: ему например нужен вингер Пиняев, а вместо Пиняева ему предлагают Джикию . Ну это условно, сами понимаете.

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      Рейтинг: +1177

      ВасяК 4 часа назад

      А что ему перед смертью говорил Н.П.С???Спартак передай только в руки спартаковца,а он кому отдал???В шубейке бобра,вот и получили,что получили!!!

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      Рейтинг: +34046

      VVM1964 4 часа назад

      Рыбалка завлекла )))

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      Рейтинг: +656

      gunstilzit 5 часов назад

      Если это правда,то честь и хвала!

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