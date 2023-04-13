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  • Романцев объяснил, почему завершил тренерскую карьеру в 51 год

Романцев объяснил, почему завершил тренерскую карьеру в 51 год

13 апреля 2023, 17:59
4

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему завершил тренерскую карьеру в возрасте 51 года.

«У меня был Старостин Николай Петрович, который приучил меня. Он дал мне полный контроль – ты набираешь, ты тренируешь, ты отвечаешь за команду. Я за время, пока всe это использовал, решил для себя, что это и есть работа тренера.

Придя в другие команды, я понял: тебе берут игроков, рассказывают, как тренировать, кого поставить, кого отчислить. Больше двух месяцев я не выдержал, это не моe.

Я не захотел перестраиваться. И, видимо, сил уже не было на перестройку. Я сформировавшаяся личность, и перестроить меня практически невозможно. У меня и сил уже не было.

Сейчас вспоминаю и думаю: «Елки-палки, сейчас люди только начинают в это время». Но я не жалею ни о чeм, скажу честно. Вовремя закончил, а под кого-то подстраиваться – это не моe», – сказал Романцев в «Коммент.Шоу».

  • Романцев завершил тренерскую карьеру в 2005 году.
  • С Романцевым «Спартак» выигрывал чемпионат СССР и России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (4)
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gunstilzit
1681398458
Если это правда,то честь и хвала!
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VVM1964
1681400319
Рыбалка завлекла )))
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ВасяК
1681400865
А что ему перед смертью говорил Н.П.С???Спартак передай только в руки спартаковца,а он кому отдал???В шубейке бобра,вот и получили,что получили!!!
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raritet
1681406794
Понять можно тренера. Время сейчас так изменило психологию людей, что уже вообще никакие не тренеры, и даже вообще не футболисты, и скажу даже больше, просто любители денег , берут на себя роль тренера. А она именно такая, как ее представляет себе Романцев. Ну не может он так: ему например нужен вингер Пиняев, а вместо Пиняева ему предлагают Джикию . Ну это условно, сами понимаете.
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