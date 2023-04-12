Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе из «Зенита» полузащитников Малкома и Клаудиньо.

«Мы сидим в глубочайшей яме. Конечно, Малком с Клаудиньо свиснут отсюда и правильно сделают. Они останутся, только если им половину Петербурга подарят.

Каждый футболист хочет развиваться, а тут какое развитие? Нас лет на десять похоронили в футболе. Рассказывают сказки всей стране про какие-то возможности.

Малком и Клаудиньо, бегите, ха-ха. Беги, Форрест, беги. Заработали денег, и хорошо. Больше тут делать нечего», – сказал Канчельскис.