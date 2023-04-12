Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе из «Зенита» полузащитников Малкома и Клаудиньо.

    «Мы сидим в глубочайшей яме. Конечно, Малком с Клаудиньо свиснут отсюда и правильно сделают. Они останутся, только если им половину Петербурга подарят.

    Каждый футболист хочет развиваться, а тут какое развитие? Нас лет на десять похоронили в футболе. Рассказывают сказки всей стране про какие-то возможности.

    Малком и Клаудиньо, бегите, ха-ха. Беги, Форрест, беги. Заработали денег, и хорошо. Больше тут делать нечего», – сказал Канчельскис.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Агент Вадим Шпинев заявил, что из клуба уйдут пять ведущих бразильцев.

    Новости по теме
    Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии 1
    «Зенит» рассматривает двух российских нападающих на замену Малкому и Клаудиньо 19
    «Это Рио-де-Жанейро»: бразильцы из «Зенита» ответили Дзюбе после матча с «Локо» 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2023 18:04
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1378

      Lilipyt 14 минут назад

      Канчельскис в одной палате с Мостовым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17832

      Barmaleushka 2 часа назад

      Сам канай . В какую-нибудь Прибалтику , фамилия у тебя подходящая .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11480

      alp 2 часа назад

      не надо канчельскому совать нос не в свои дела.. не ровен час, ему его открутят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1629

      ScarlettOgusania 4 часа назад

      Канчельскис под иноагента косит со своими высказываниями...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18197

      paracetamol 4 часа назад

      Ты бы сам сбежал, прие.балт занюханный! Ты чего тут торчишь, да еще воняешь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      kazak1975 4 часа назад

      Одним словом- Кончель Скис.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      эд100 6 часов назад

      да, в споре двух обиженок Канчельскис выбивается вперёд. Мостовой, где твои новые перлы?!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      Krics 6 часов назад

      Они патриоты новой родины,ихмо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8176

      Беспонтий 6 часов назад

      пускай
      но их хоть не попёрли как тебя из апл

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      balam > Беспонтий 6 часов назад

      нормально он там зажигал.статистика тоже хорошая.а цитат можно надергать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8176

      Беспонтий > balam 5 часов назад

      там зажигал
      согласен
      пока бэкхем не пришёл
      а здесь он только палится и тлеет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 