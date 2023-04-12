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Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России

12 апреля 2023, 18:04
12

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе из «Зенита» полузащитников Малкома и Клаудиньо.

«Мы сидим в глубочайшей яме. Конечно, Малком с Клаудиньо свиснут отсюда и правильно сделают. Они останутся, только если им половину Петербурга подарят.

Каждый футболист хочет развиваться, а тут какое развитие? Нас лет на десять похоронили в футболе. Рассказывают сказки всей стране про какие-то возможности.

Малком и Клаудиньо, бегите, ха-ха. Беги, Форрест, беги. Заработали денег, и хорошо. Больше тут делать нечего», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Агент Вадим Шпинев заявил, что из клуба уйдут пять ведущих бразильцев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Канчельскис Андрей
Комментарии (12)
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Беспонтий
1681312834
пускай но их хоть не попёрли как тебя из апл
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Krics
1681313230
Они патриоты новой родины,ихмо.
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эд100
1681314202
да, в споре двух обиженок Канчельскис выбивается вперёд. Мостовой, где твои новые перлы?!
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kazak1975
1681320884
Одним словом- Кончель Скис.
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paracetamol
1681321252
Ты бы сам сбежал, прие.балт занюханный! Ты чего тут торчишь, да еще воняешь?
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ScarlettOgusania
1681322576
Канчельскис под иноагента косит со своими высказываниями...
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alp
1681326255
не надо канчельскому совать нос не в свои дела.. не ровен час, ему его открутят
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Lilipyt
1681336129
Канчельскис в одной палате с Мостовым
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ААМ
1681359334
Канчельских ни дня не проживет, если не запустит г*овно в адрес Зенита.
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SLADE2019
1681371740
Интересные дела. Чем точнее и вернее Канчельскис и Мостовой излагают свои мысли, тем ожесточеннее их полощат, почем зря.
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