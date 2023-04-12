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    Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Ростова» Александра Сильянова, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Зенита».

    «Очередные слухи. А «ПСЖ» не хочет выкупить Сильянова? У Сильянова аренда в «Ростове» до конца сезона с правом выкупа, впереди ещe восемь туров. Будет решение футболиста. Вернуться в «Локомотив»? Это решение футболиста, не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу «Ростову» и развивается.

    Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятeрка ведущих бразильских игроков и без них получится «Зенит» Пенза. Бразильцы там определяют вообще всe, класс этих футболистов разница определяет уровень мастерства», – сказал Шпинев.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Сильянов в этом сезоне РПЛ не пропустил ни матча.
    • Игрок стоит 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17417

      Garrincha58 7 минут назад

      откуда вылез этот шшшшшЁв

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18511

      ilichkadr 53 минуты назад

      Очередной шпинёк вылез. Пора взять кувалду и вернуть шпинёк обратно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3800

      Эном айс 58 минут назад

      Возбудились все агенты. И все ,заметьте, за Зенит переживают...)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1273

      tushkanlz 1 час назад

      Не такой, уж, высокий класс бразильцев, как низкий уровень рпл-овских аборигенов. А в Бразилии, вообще, очень много талантливых футболистов в сравнении с Россией, наш фуйбол их только портит, к сожалению, хоть - в Пензе, хоть - в Москве, хоть в Санкт- Петербурге.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +651

      somn 2 часа назад

      А чтой-то он Пензу обс@рает! Сам откуда, из Парижу?...

      3
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