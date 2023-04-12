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  • Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»

Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»

12 апреля 2023, 10:41
19

Вадим Шпинев, агент защитника «Ростова» Александра Сильянова, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Зенита».

«Очередные слухи. А «ПСЖ» не хочет выкупить Сильянова? У Сильянова аренда в «Ростове» до конца сезона с правом выкупа, впереди ещe восемь туров. Будет решение футболиста. Вернуться в «Локомотив»? Это решение футболиста, не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу «Ростову» и развивается.

Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятeрка ведущих бразильских игроков и без них получится «Зенит» Пенза. Бразильцы там определяют вообще всe, класс этих футболистов, разница определяют уровень мастерства», – сказал Шпинев.

  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Сильянов в этом сезоне РПЛ не пропустил ни матча.
  • Игрок стоит 3,5 миллиона евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (19)
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somn
1681287105
А чтой-то он Пензу обс@рает! Сам откуда, из Парижу?...
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tushkanlz
1681292959
Не такой, уж, высокий класс бразильцев, как низкий уровень рпл-овских аборигенов. А в Бразилии, вообще, очень много талантливых футболистов в сравнении с Россией, наш фуйбол их только портит, к сожалению, хоть - в Пензе, хоть - в Москве, хоть в Санкт- Петербурге.
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Эном айс
1681293142
Возбудились все агенты. И все ,заметьте, за Зенит переживают...)
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ilichkadr
1681293449
Очередной шпинёк вылез. Пора взять кувалду и вернуть шпинёк обратно.
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Garrincha58
1681296235
откуда вылез этот шшшшшЁв
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Spirit_78
1681297473
Интересно, а что в этом случае помешает Зениту закупиться российскими игроками?)) Все эти предрекатели скорого конца Зенита настолько недальновидны, почему у них вообще кто-то интервью берёт?
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АЛЕКС 58
1681298979
Купят других бразильцев.Газпром не обеднеет. Дяде Миллеру не жалко денег на свою игрушку.
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paracetamol
1681301655
А кто сказал, что бразилы уходят? Они же уже россияне!
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Amorphis
1681704963
Газпром либо осознал, что Европа уже не светит либо очищает состав
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Ганнибал Лектор
1681717555
Уйдут, и то не факт те, на кого предметный спрос - Малком и Вендел. По остальным вообще вилами на воде писано. Зато весь околофутбольный истеблишмент говорит про уход 5 бразильцев, как о свершившемся факте. Как минимум, это странно
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