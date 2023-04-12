Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»

Вадим Шпинев, агент защитника «Ростова» Александра Сильянова, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Зенита».

«Очередные слухи. А «ПСЖ» не хочет выкупить Сильянова? У Сильянова аренда в «Ростове» до конца сезона с правом выкупа, впереди ещe восемь туров. Будет решение футболиста. Вернуться в «Локомотив»? Это решение футболиста, не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу «Ростову» и развивается.

Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятeрка ведущих бразильских игроков и без них получится «Зенит» Пенза. Бразильцы там определяют вообще всe, класс этих футболистов, разница определяют уровень мастерства», – сказал Шпинев.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Сильянов в этом сезоне РПЛ не пропустил ни матча.

Игрок стоит 3,5 миллиона евро.

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