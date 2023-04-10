Малафеев высказался о том, что Дзюба не пожал руку Семаку

Семак превратившийся в газпроме в последнюю сволочь выгнал Дзюбу ....и Артём виноват в нежелании жать ему руку ???....нормальный человек просто послал бы а то и по ****** съездил ....вот так было бы правильнее.....P.S. а почему не обсуждается игра ???....великолепная игра ведь получилась....не потому ли что в футболе " не шарят" а умеют что то высасывать из пальца .
Вячеслав Малафеев прокомментировал поведение Артема Дзюбы.
- Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
- Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
- Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.
«Не стоит винить Артeма. С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», – написал Малафеев в соцсетях.