Малафеев высказался о том, что Дзюба не пожал руку Семаку

Вячеслав Малафеев прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Не стоит винить Артeма. С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», – написал Малафеев в соцсетях.