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    Малафеев высказался о том, что Дзюба не пожал руку Семаку

    Вячеслав Малафеев прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
    • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
    • Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

    «Не стоит винить Артeма. С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», – написал Малафеев в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.04.2023 23:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2414

      моэм 1 час назад

      Семак превратившийся в газпроме в последнюю сволочь выгнал Дзюбу ....и Артём виноват в нежелании жать ему руку ???....нормальный человек просто послал бы а то и по ****** съездил ....вот так было бы правильнее.....P.S. а почему не обсуждается игра ???....великолепная игра ведь получилась....не потому ли что в футболе " не шарят" а умеют что то высасывать из пальца .

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      Рейтинг: +1460

      Mariner 5 часов назад

      А ещё у некоторых увеличивается ЧСВ.

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      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch 8 часов назад

      Вот это отличный коммент ...

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