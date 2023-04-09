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    Только один клуб АПЛ набрал очков больше, чем «Астон Вилла» при Эмери

    «Астон Вилла» прогрессирует при Унаи Эмери. Вчера клуб обыграл «Ноттингем Форест» и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ.

    Испанский специалист возглавил команду из Бирмингема, когда та занимала 15-ю строчку.

    При Эмери «Астон Вилла» набрала 35 очков в 17 играх. С момента назначения Унаи только один клуб набрал очков больше – это лидирующий «Арсенал».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1567

      Suvorov51 14 секунд назад

      Ну он же тренеришка, Рукаку знает что говорит, пройдет время и Рукаку будет тренировать питерскую помойку, вот это будет тренер с большой.........

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