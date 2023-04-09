Только один клуб АПЛ набрал очков больше, чем «Астон Вилла» при Эмери

«Астон Вилла» прогрессирует при Унаи Эмери. Вчера клуб обыграл «Ноттингем Форест» и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Испанский специалист возглавил команду из Бирмингема, когда та занимала 15-ю строчку.

При Эмери «Астон Вилла» набрала 35 очков в 17 играх. С момента назначения Унаи только один клуб набрал очков больше – это лидирующий «Арсенал».