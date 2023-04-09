Чалов сделал подарок Геничу

Вообще приятно на это смотреть. Хотелось бы побольше в РПЛ таких моментов.
Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал подарок Константину Геничу, несмотря на выигранный спор.
После игры с «Химками» нападающий встретился с комментатором «Матч ТВ» и вручил ему футболку и толстовку ЦСКА.
- Чалов и Генич заключили спор на то, что футболист наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
- Федор забил «Зениту» и выполнил условия пари, выиграв его.
- Генич прокомментировал матч ЦСКА – «Химки» в форме «Спартака».