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    Чалов сделал подарок Геничу

    Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал подарок Константину Геничу, несмотря на выигранный спор.

    После игры с «Химками» нападающий встретился с комментатором «Матч ТВ» и вручил ему футболку и толстовку ЦСКА.

    • Чалов и Генич заключили спор на то, что футболист наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
    • Федор забил «Зениту» и выполнил условия пари, выиграв его.
    • Генич прокомментировал матч ЦСКА – «Химки» в форме «Спартака».

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13097

      R_a_i_n 38 минут назад

      Вообще приятно на это смотреть. Хотелось бы побольше в РПЛ таких моментов.

      1
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      Рейтинг: +4004

      fakeid 46 минут назад

      вот так и должно быть.

      0
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 49 минут назад

      Я-то думал - отсосал. Генич так его лижет всю дорогу. Ан - нет.
      .

      0
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