«Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Локомотив: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Судья: Павел Кукуян (Россия)

Игра первого круга закончилась со счетом 5:0 в пользу петербуржцев. Иван Сергеев сделал дубль.

Где смотреть матч Локомотив – Зенит

Прогноз на матч Локомотив – Зенит