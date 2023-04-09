«Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 20:00 мск.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Локомотив: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.
Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
Судья: Павел Кукуян (Россия)
Игра первого круга закончилась со счетом 5:0 в пользу петербуржцев. Иван Сергеев сделал дубль.
Где смотреть матч Локомотив – Зенит
Источник: сайт РПЛ