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    «Локомотив» – «Зенит»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

    «Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 20:00 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Локомотив: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

    Судья: Павел Кукуян (Россия)

    Игра первого круга закончилась со счетом 5:0 в пользу петербуржцев. Иван Сергеев сделал дубль.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7073

      Semenycch 8 минут назад

      Состав боевой! Нужно опасаться Дзюбы, он как известно, против своих с особым настроем играет.

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