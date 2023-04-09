РПЛ. «Крылья Советов» после похода в церковь победили «Сочи» (2:1)

вот Крылья молодца...ничего..Бердыев перед следующим матчем своих в мечеть сводит..
«Крылья Советов» в 22-м туре РПЛ победили на выезде «Сочи». Оба гола самарцев создали номинальные защитники.
У «Сочи» в свой день рождения забил полузащитник Кристиан Нобоа.
«Крылья» оторвались от зоны переходных матчей на пять очков. «Сочи» остался девятым.
Самарцы за несколько дней до матча ходили в церковь. Они победили впервые за семь встреч.
Россия. РПЛ. 22-й тур
Сочи – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Гапонов, 52; 0:2 – Костанца, 73; 1:2 – Нобоа, 88.