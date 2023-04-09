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    РПЛ. «Крылья Советов» после похода в церковь победили «Сочи» (2:1)

    «Крылья Советов» в 22-м туре РПЛ победили на выезде «Сочи». Оба гола самарцев создали номинальные защитники.

    У «Сочи» в свой день рождения забил полузащитник Кристиан Нобоа.

    «Крылья» оторвались от зоны переходных матчей на пять очков. «Сочи» остался девятым.

    Самарцы за несколько дней до матча ходили в церковь. Они победили впервые за семь встреч.

    Россия. РПЛ. 22-й тур

    Сочи – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гапонов, 52; 0:2 – Костанца, 73; 1:2 – Нобоа, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +273

      Burtaze 1 час назад

      вот Крылья молодца...ничего..Бердыев перед следующим матчем своих в мечеть сводит..

      2
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      ...
      Рейтинг: +5499

      neim > Burtaze 35 минут назад

      Перед недавним матчем с Москве, сочинцы наверное раза три в мечеть сходили, поскольку так унизить Динамо, это не спроста ))).

      0
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      Рейтинг: +491

      arrivalgist 1 час назад

      Очень хорошо! Игра то смотрится у команды.

      1
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      Рейтинг: +34002

      VVM1964 2 часа назад

      Я давно уже пишу, что игрокам Спартака давно пора в церковь, к шаману, колдуну, ... обратиться - что-то явно не чисто с кармой !!!

      1
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      Рейтинг: +3687

      Эном айс > VVM1964 1 час назад

      Только не к Шаману.. Там карма ещё та.
      МакSим ,и то- хватит.)
      Там и "и церковь, и ни кабак — ничего не свято!"

      3
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      Рейтинг: +18473

      ilichkadr 2 часа назад

      Вот что крест животворящий делает!

      4
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      Рейтинг: +477

      eugen-han 2 часа назад

      Видимо Бог помог и в этот раз.
      Напомню, что для Сочи - Крылья являются единственной командой, с которой даже не было ничьи, но исключительно только проигрыши.

      0
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      Рейтинг: +40014

      Project Бабангида 2 часа назад

      слава Богу!
      хотя наше время через Понтий Пилата эти вопросы проще решаются

      6
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      Рейтинг: +21174

      derrik2000 2 часа назад

      Жаль, что ЗАБЫЛ об этом матче, потому и не посмотрел.
      Приятно удивлён победой КС над очередной бердыевской командой.
      Даже не понимаю, КАК Бердыев умудрился проиграть дома: последние игры Сочи внушали оптимизм, что наконец-то порядок в команде туркмен навёл.

      0
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      Рейтинг: +7024

      sochi-2013 2 часа назад

      Не было в Сочи футбола и ТАКОЙ не нужен.
      Неудавшаяся пародия на несмешное недоразумение!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5849

      ySS 2 часа назад

      Рад за Крылья!
      Не по игре их место в чемпионате

      5
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      Рейтинг: +550

      El_Chori 2 часа назад

      Перед слЕдущим маТчем Бикеич поведет всех в меЧеть?)

      2
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