РПЛ. «Крылья Советов» после похода в церковь победили «Сочи» (2:1)

«Крылья Советов» в 22-м туре РПЛ победили на выезде «Сочи». Оба гола самарцев создали номинальные защитники.

У «Сочи» в свой день рождения забил полузащитник Кристиан Нобоа.

«Крылья» оторвались от зоны переходных матчей на пять очков. «Сочи» остался девятым.

Самарцы за несколько дней до матча ходили в церковь. Они победили впервые за семь встреч.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Сочи – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гапонов, 52; 0:2 – Костанца, 73; 1:2 – Нобоа, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ