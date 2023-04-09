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    Динияр Билялетдинов обратился к отцу перед его дебютом в «Химках»

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов обратился к отцу Ринату перед его тренерским дебютом в «Химках».

    «Календарь у «Химок» несладкий. Не знаю, какой багаж остался после предыдущего тренера. 0:6 от «Краснодара» надо быстро переварить.

    Нужно сделать все что можно. Знаю, что отец погружен в футбол 24 на 7. Пап, удачи, верю в тебя!» – сказал Билялетдинов-младший.

    • В 16:30 мск начнется матч 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками».
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Химчане идут в зоне вылета.

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    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

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    Сегодня, 15:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24584

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Билялетдинов серьёзный тренер, успехов ему. ""

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Bez Imeni > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Всё верно,только мега сложно такую команду вытащить..))

      0
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      ...
      Рейтинг: +9002

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Чего добился этот серьезный тренер?

      0
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