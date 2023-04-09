Динияр Билялетдинов обратился к отцу перед его дебютом в «Химках»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов обратился к отцу Ринату перед его тренерским дебютом в «Химках».

«Календарь у «Химок» несладкий. Не знаю, какой багаж остался после предыдущего тренера. 0:6 от «Краснодара» надо быстро переварить.

Нужно сделать все что можно. Знаю, что отец погружен в футбол 24 на 7. Пап, удачи, верю в тебя!» – сказал Билялетдинов-младший.