«Это ниже плинтуса, Слуцкий обосрался»: Селюк – о шоу Дзюбы и Слуцкого

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил новое ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы «Ну, так нельзя, ***».

«Слуцкий обосрался. Он думал, что у него какое-то хорошее чувство юмора. Но это ниже плинтуса. Он как тренер уже не очень хорош. Я думал, сейчас его хоть где-то будут интересно и с пользой использовать, но нет. У него очень плоский юмор», – сказал Селюк.