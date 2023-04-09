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  • «Это ниже плинтуса, Слуцкий обосрался»: Селюк – о шоу Дзюбы и Слуцкого

«Это ниже плинтуса, Слуцкий обосрался»: Селюк – о шоу Дзюбы и Слуцкого

9 апреля 2023, 10:28
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Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил новое ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы «Ну, так нельзя, ***».

«Слуцкий обосрался. Он думал, что у него какое-то хорошее чувство юмора. Но это ниже плинтуса. Он как тренер уже не очень хорош. Я думал, сейчас его хоть где-то будут интересно и с пользой использовать, но нет. У него очень плоский юмор», – сказал Селюк.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Слуцкий Леонид Селюк Дмитрий
Комментарии (1)
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IVANRUS777
1681051723
Среди этой тройки участников только у Березуцкого есть чувство юмора более менее здоровое. Ну а Дзюба может только на грани оскорблений типо "шутить" с огромным количеством мата. Такие "юмористические" шоу в общем в каждом дворе происходят каждый вечер в гопкомпаниях. Им только пивасика и семок не хватало в студии.
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