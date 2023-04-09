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    «Это ниже плинтуса, Слуцкий обосрался»: Селюк – о шоу Дзюбы и Слуцкого

    Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил новое ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы «Ну, так нельзя, ***».

    «Слуцкий обосрался. Он думал, что у него какое-то хорошее чувство юмора. Но это ниже плинтуса. Он как тренер уже не очень хорош. Я думал, сейчас его хоть где-то будут интересно и с пользой использовать, но нет. У него очень плоский юмор», – сказал Селюк.

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    Источник: «РБ Спорт»

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