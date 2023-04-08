Бывший арбитр ФИФА: «Пенальти не должны были ставить, это симуляция Зобнина»

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак» – «Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

«Пенальти били, значит по притче он был. А если серьезно относиться к этому эпизоду, то это была прекрасная симуляция Романа Зобнина. Пенальти не должны были ставить», – сказал Хусаинов.