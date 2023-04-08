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    Бывший арбитр ФИФА: «Пенальти не должны были ставить, это симуляция Зобнина»

    Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак»«Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

    «Пенальти били, значит по притче он был. А если серьезно относиться к этому эпизоду, то это была прекрасная симуляция Романа Зобнина. Пенальти не должны были ставить», – сказал Хусаинов.

    • Пенальти реализовал Александр Соболев.
    • У него в матче дубль.
    • Также он забил в свои ворота.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2023 23:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +585

      RusPlan 1 час назад

      Че реально только я заметил, что Зобнин упал не от того, что его рукой задели, а от того, что ему Даса на ногу наступил?
      https://ibb.co/PGZ0PNH

      1
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    • ...
      Рейтинг: +831

      эд100 4 часа назад

      да вообще насрать, было, не было... В этом чемпионате чего уже только небыло. Но и тут Спартак нашёл чем удивить. Если бы не два прикола от Селихова, думаю и пенальти не поставили бы. Что у них в голове было, только им известно. И счёт был бы 2-1. Динамо сильно себе льстит, они не наработали даже на ничью, так что пусть все будут довольны. Спартак был лучше прежних игр, уже хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1513

      вальтер79 5 часов назад

      ну вот и тут наверное газпром опять виноват)))

      0
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      Рейтинг: +33977

      VVM1964 6 часов назад

      "А что нам скажет начальник транспортного цеха?" ))) ( Федотов )

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      Рейтинг: +3977

      fakeid > VVM1964 5 часов назад

      ты новости вообще тут читаешь? эта гнида в числе первых дала свой комментарий, что пенальти не было.

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      Рейтинг: +126

      =Cпapтак= > fakeid 3 минуты назад

      скажи почему тебе спартак покоя не дает? я вот почему то не иду на страницу зенита и не пишу там гадости.жду внятного ответа

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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды 7 часов назад

      Может ли судья этого матча быть связанным с договорняком?

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      Рейтинг: +17407

      Garrincha58 7 часов назад

      а если бы не поставили тогда чтобы было судьи просто боятся что их отстранят или на детектор а так в следующем туре работать будет баблица заработают

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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Совсем эта симуляция не прекрасная, многие к Ромке теперь будут относиться предвзято, как к Соболеву. (((

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