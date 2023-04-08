Бывший арбитр ФИФА: «Пенальти не должны были ставить, это симуляция Зобнина»

Че реально только я заметил, что Зобнин упал не от того, что его рукой задели, а от того, что ему Даса на ногу наступил?
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Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак» – «Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.
«Пенальти били, значит по притче он был. А если серьезно относиться к этому эпизоду, то это была прекрасная симуляция Романа Зобнина. Пенальти не должны были ставить», – сказал Хусаинов.
- Пенальти реализовал Александр Соболев.
- У него в матче дубль.
- Также он забил в свои ворота.