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    В «Ференцвароше» отреагировали на слухи о возможном уходе Черчесова в «Динамо»

    Пресс-служба «Ференцвароша» дала комментарий по поводу будущего главного тренера Станислава Черчесова.

    Сообщалось, что в приглашении российского специалиста заинтересовано «Динамо».

    «Новости о том, что Станислав Черчесов может покинуть «Ференцварош» и возглавить московское «Динамо» – очередные слухи, которые мы никак не будем комментировать.

    Российский специалист предан работе в нашем клубе, и у него действующий контракт», – заявили в венгерском клубе.

    • Также на Черчесова претендует «Трабзонспор».
    • Он возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
    • Команда лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.
    • Контракт тренера действует до лета 2024-го.

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    Источник: Sport24

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