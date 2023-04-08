В «Ференцвароше» отреагировали на слухи о возможном уходе Черчесова в «Динамо»

Пресс-служба «Ференцвароша» дала комментарий по поводу будущего главного тренера Станислава Черчесова.
Сообщалось, что в приглашении российского специалиста заинтересовано «Динамо».
«Новости о том, что Станислав Черчесов может покинуть «Ференцварош» и возглавить московское «Динамо» – очередные слухи, которые мы никак не будем комментировать.
Российский специалист предан работе в нашем клубе, и у него действующий контракт», – заявили в венгерском клубе.
- Также на Черчесова претендует «Трабзонспор».
- Он возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
- Команда лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.
- Контракт тренера действует до лета 2024-го.
Источник: Sport24