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    Джикия, Соболев, Магкеев оплатят лечение мальчику, попавшему под обстрел в Донецке

    PR-агент Георгия Джикии, Александра Соболева, Станислава Магкеева Елена Болотова рассказала, что игроки согласились оплатить лечение девятилетнему мальчику из Донецка, пострадавшему при обстреле.

    «Лечу в Донецк. Приоритет – ребенок, который попал под обстрел. Ему девять лет, он находится в луганской больнице. Случайно осколок попал в него, когда взорвали вокзал.

    Я поговорила с Магкеевым, Соболевым и Джикией, мы решили, что возьмем на себя все расходы. Когда его можно будет перевезти в Ростов или Москву, займемся этим вопросом, будем покупать лекарства и заниматься реабилитацией. Папа у него погиб, мама осталась одна. Задача – спасти малыша», – сказала Болотова.

    • Джикия и Соболев играют за «Спартак», Магкеев – за «Локомотив».
    • Георгий содержит собственную медийную команду «Бей Беги».
    • 22-й тур РПЛ стартует завтра, 8 апреля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2023 22:44
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14197

      Алексей З 3 часа назад

      Дело хорошее.
      Сколько детей в Украине нуждаются в помощи ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11432

      alp 3 часа назад

      молодцы, мужики.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      =Cпapтак= 4 часа назад

      вот это правильно что помогают

      1
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