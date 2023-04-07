Джикия, Соболев, Магкеев оплатят лечение мальчику, попавшему под обстрел в Донецке

PR-агент Георгия Джикии, Александра Соболева, Станислава Магкеева Елена Болотова рассказала, что игроки согласились оплатить лечение девятилетнему мальчику из Донецка, пострадавшему при обстреле.

«Лечу в Донецк. Приоритет – ребенок, который попал под обстрел. Ему девять лет, он находится в луганской больнице. Случайно осколок попал в него, когда взорвали вокзал.

Я поговорила с Магкеевым, Соболевым и Джикией, мы решили, что возьмем на себя все расходы. Когда его можно будет перевезти в Ростов или Москву, займемся этим вопросом, будем покупать лекарства и заниматься реабилитацией. Папа у него погиб, мама осталась одна. Задача – спасти малыша», – сказала Болотова.