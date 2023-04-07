Российский тренер может возглавить «Трабзонспор»

Не такой уж он плохой тренер. Опыта набрался. Появление его в Динамо было бы интересным.
К главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову есть интерес в Турции. Его хочет пригласить «Трабзонспор».
Турки рассматривают Черчесова как главного тренера на следующий сезон.
Сам тренер комментировать информацию отказался.
- На этой неделе сообщалось, что Черчесова рассматривает «Динамо».
- «Ференцварош» лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.
- Черчесов работает в венгерском клубе с декабря 2021 года.