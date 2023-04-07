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    Российский тренер может возглавить «Трабзонспор»

    К главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову есть интерес в Турции. Его хочет пригласить «Трабзонспор».

    Турки рассматривают Черчесова как главного тренера на следующий сезон.

    Сам тренер комментировать информацию отказался.

    • На этой неделе сообщалось, что Черчесова рассматривает «Динамо».
    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.
    • Черчесов работает в венгерском клубе с декабря 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    07.04.2023 19:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101196

      zigbert 6 часов назад

      Не такой уж он плохой тренер. Опыта набрался. Появление его в Динамо было бы интересным.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18134

      paracetamol 17 часов назад

      Турки и есть турки, чего с них взять?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -141

      diamondfan 18 часов назад

      Обосрется как всегда, Яйцеголовый и плешивый!

      0
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      Рейтинг: +8991

      vladik12 > diamondfan 17 часов назад

      Стопэ. А где по ходу тренерской карьеры он обосрался? Кроме Евро-2020.

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