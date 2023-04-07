Российский тренер может возглавить «Трабзонспор»

К главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову есть интерес в Турции. Его хочет пригласить «Трабзонспор».

Турки рассматривают Черчесова как главного тренера на следующий сезон.

Сам тренер комментировать информацию отказался.