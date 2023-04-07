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    Аршавин дал совет Пиняеву насчет карьеры в Европе

    Андрей Аршавин считает, что Сергей Пиняев сможет реализовать свой потенциал только в европейском клубе.

    – Пиняева называют самым талантливым игроком России с ваших времен. Согласны с такой оценкой? Если он не уедет – продолжит прогрессировать?

    – В прошлом году называли Захаряна. Захарян, наверное, лучший игрок 2003 года рождения. Пиняев сейчас доказывает, что он лучший игрок 2004 года.

    Будет ли прогрессировать? Пока он играл, то продолжал. Все зависит от желания. Если перейдет в более сильную команду, заиграет по-сумасшедшему.

    Ну а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу.

    • Зимой «Локомотив» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • После перехода игрок забил 1 гол в 7 матчах.

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    Источник: Sport24

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    07.04.2023 17:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18134

      paracetamol 17 часов назад

      Два низкожопых договорились опустить жопу еще ниже.

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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni 21 час назад

      ПРи всём уважении к ЛоКо...почему туда то ???

      0
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      ...
      Рейтинг: +1037

      Спартач80 > Bez Imeni 21 час назад

      Агент...

      0
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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch 21 час назад

      Какие можно давать советы в такой ситуации?

      0
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      Рейтинг: +472

      eugen-han 21 час назад

      С такой уверенностью о прогрессивности а Европе сказать нельзя хотя бы, исходя из того,что таких случаев нет и будет ли,- это вопрос,которым постоянно манипулируют и спекулируют. Сам Аршавин перестал развиваться именно а Англии, а по началу конечно заиграл там, но это по инерции. И так со всеми нашими, уехавшими туда когда-то; но разве что исключение Мостовой с Кнчельскисом + с натяжкой Шалимов.

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      Рейтинг: +207

      СССР 1985 > eugen-han 20 часов назад

      А.С.Аршавин уехал почти в 28 лет, сложившимся игроком и в статусе европейской заезды. И свой статус там ярко подтвердил. А развиваться надо в как раз в молодом возрасте. А Мостовой ничего яркого не продемонстрировал играя за среднюю команду, как и Канчел. В то время АПЛ было средней лигой, как и МЮ. И уехали они за длинным рублем в достаточно молодом возрасте и никто о них не знал ничего.

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      Рейтинг: +207

      СССР 1985 > eugen-han 20 часов назад

      И что за бред асоцеиировать Канчела с Россией, только из-за того что он взял российское гражданство и сыграл несколько матчей за сборную.

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      Рейтинг: +707

      k611 21 час назад

      Статистика после перехода пока весьма скромная.

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