Аршавин дал совет Пиняеву насчет карьеры в Европе

Андрей Аршавин считает, что Сергей Пиняев сможет реализовать свой потенциал только в европейском клубе.

– Пиняева называют самым талантливым игроком России с ваших времен. Согласны с такой оценкой? Если он не уедет – продолжит прогрессировать?

– В прошлом году называли Захаряна. Захарян, наверное, лучший игрок 2003 года рождения. Пиняев сейчас доказывает, что он лучший игрок 2004 года.

Будет ли прогрессировать? Пока он играл, то продолжал. Все зависит от желания. Если перейдет в более сильную команду, заиграет по-сумасшедшему.

Ну а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу.