Ломаев: «Может, «Крыльям» стоит сходить командой в церковь»

Обидное поражение. Если учесть что Крылья Советов имел небольшое преимущество. Пропустить гол на последних минутах когда времени чтобы отыграться практически уже не было.
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев после проигранного ответного кубкового матча против ЦСКА (0:1) допустил, что команда пойдет в церковь.
«Может быть, правда стоит сходить командой в церковь.
Помню, в «Чертаново» не могли выиграть три матча подряд, а мы боролись с «Казанкой» за выход в ФНЛ. Сходили всей командой в церковь, после этого у нас поперло», – сказал игрок.