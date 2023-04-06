Ломаев: «Может, «Крыльям» стоит сходить командой в церковь»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев после проигранного ответного кубкового матча против ЦСКА (0:1) допустил, что команда пойдет в церковь.

«Может быть, правда стоит сходить командой в церковь.

Помню, в «Чертаново» не могли выиграть три матча подряд, а мы боролись с «Казанкой» за выход в ФНЛ. Сходили всей командой в церковь, после этого у нас поперло», – сказал игрок.