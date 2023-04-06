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    Ломаев: «Может, «Крыльям» стоит сходить командой в церковь»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев после проигранного ответного кубкового матча против ЦСКА (0:1) допустил, что команда пойдет в церковь.

    «Может быть, правда стоит сходить командой в церковь.

    Помню, в «Чертаново» не могли выиграть три матча подряд, а мы боролись с «Казанкой» за выход в ФНЛ. Сходили всей командой в церковь, после этого у нас поперло», – сказал игрок.

    • Самарцы вылетели в Путь регионов.
    • В РПЛ команда идет 12-й.
    • Следующий соперник – «Сочи» (9 апреля).

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    06.04.2023 00:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101195

      zigbert 6 апреля, 15:41

      Обидное поражение. Если учесть что Крылья Советов имел небольшое преимущество. Пропустить гол на последних минутах когда времени чтобы отыграться практически уже не было.

      1
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      Рейтинг: +9766

      САДЫЧОК 6 апреля, 09:23

      Вратарь посредственный и очень мешает защитникам сосредоточиться , своими криками тупыми !

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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 6 апреля, 09:15

      Горбатого могила исправит......

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      Рейтинг: +472

      eugen-han 6 апреля, 07:44

      А что этого до сих пор не было сделано(?)... Видно, что некоторые в команде близки к религии, так как не стесняются налагать на себя крестное знамение и тем самым исповедуют свою веру. Главное не впадать в уныние, а работать на поле и вне его.

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      Рейтинг: +5272

      PAREVG. 6 апреля, 01:09

      Хуже точно не будет.

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