АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» (1:0), «Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм» (5:1)

«Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 25-го тура АПЛ победил дома «Брентфорд». Гол у Маркуса Рэшфорда.
Команда Эрика тен Хага осталась на четвертом месте. «Брентфорд» идет девятым.
В другой встрече «Ньюкасл» крупно победил на выезде «Вест Хэм». Команда Эдди Хау занимает третью строчку. Лондонцы – 15-ю.
Англия. АПЛ. 25-й тур
Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Рэшфорд, 27.
Англия. АПЛ. 7-й тур
Вест Хэм – Ньюкасл – 1:5 (1:2)
Голы: 0:1 – Уилсон, 6; 0:2 – Жоэлинтон, 13; 1:2 – Зума, 40; 1:3 – Уилсон, 46; 1:4 – Исак, 82; 1:5 – Жоэлинтон, 90.
Источник: «Бомбардир»