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    Маслов объяснил, почему «Спартак» перестал побеждать

    Защитник «Спартака» Павел Маслов объяснил поражение от «Урала» (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    • «Спартак» вылетел в Путь Регионов.
    • Команда Гильермо Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

    – Не получалось выйти из обороны в атаку. «Урал» нас прессинговал, проигрывали подбор. Вязкая игра в первом тайме. Отсутствующие? И без них мы должны играть. Соболев фактурный нападающий, он может помочь.

    Не было еще никакого разговора с Абаскалем. Возможно, решили сделать это позднее, чтобы не идти по горячим следам.

    - Почему «Спартак» изменился после сборов?

    – Не совсем так. Команды стали действовать по-другому против нас. Стиль изменился, но когда ты не выигрываешь – это неприятно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2023 20:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2352

      alefreddy 2 часа назад

      пора собраться а не языком чесать и искать оправдания а то и 2 место не взять

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      Рейтинг: +281

      Литейный 4 (returned) 15 часов назад

      Меньше ныть надо было! Гыгыгы

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