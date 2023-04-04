Маслов объяснил, почему «Спартак» перестал побеждать

Защитник «Спартака» Павел Маслов объяснил поражение от «Урала» (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
- «Спартак» вылетел в Путь Регионов.
- Команда Гильермо Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
- Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.
– Не получалось выйти из обороны в атаку. «Урал» нас прессинговал, проигрывали подбор. Вязкая игра в первом тайме. Отсутствующие? И без них мы должны играть. Соболев фактурный нападающий, он может помочь.
Не было еще никакого разговора с Абаскалем. Возможно, решили сделать это позднее, чтобы не идти по горячим следам.
- Почему «Спартак» изменился после сборов?
– Не совсем так. Команды стали действовать по-другому против нас. Стиль изменился, но когда ты не выигрываешь – это неприятно.
Источник: «Спорт-Экспресс»