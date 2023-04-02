Байрамян: «Почему Гвардиола не дал установить Холанду рекорд ЛЧ? Мы же знаем, как Пеп любит Месси!»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян попробовал объяснить, почему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в последнем матче Лиги чемпионов против «Лейцпцига» (7:0) не дал Эрлингу Холанду дойти до отметки в шесть голов.

— Вам обидно за него было, когда Пеп Гвардиола его после пяти голов заменил в Лиге чемпионов? Был шанс в историю установить рекорд, возможно, на все времена!

— Ну мы же знаем, как Гвардиола любит Лионеля Месси, ха-ха! Может, он специально это сделал. Хотя потом в интервью говорил, что не знал о рекорде, и что заменил, чтобы Холанду было к чему стремиться. Но рекорды — это всегда классно! И я все-таки не такой ярый фанат Холанда, чтобы мне от этого обидно было.