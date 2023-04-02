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    Байрамян: «Почему Гвардиола не дал установить Холанду рекорд ЛЧ? Мы же знаем, как Пеп любит Месси!»

    Футболист «Ростова» Хорен Байрамян попробовал объяснить, почему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в последнем матче Лиги чемпионов против «Лейцпцига» (7:0) не дал Эрлингу Холанду дойти до отметки в шесть голов.

    — Вам обидно за него было, когда Пеп Гвардиола его после пяти голов заменил в Лиге чемпионов? Был шанс в историю установить рекорд, возможно, на все времена!

    — Ну мы же знаем, как Гвардиола любит Лионеля Месси, ха-ха! Может, он специально это сделал. Хотя потом в интервью говорил, что не знал о рекорде, и что заменил, чтобы Холанду было к чему стремиться. Но рекорды — это всегда классно! И я все-таки не такой ярый фанат Холанда, чтобы мне от этого обидно было.

    • Теперь Холанд и Месси делят рекорд ЛЧ по голам за один матч (у обоих по 5).
    • Норвежец стоит 170 миллионов евро.
    • Гвардиола и Месси были вместе в «Барселоне».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2023 11:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19365

      Cleaner 2 апреля, 23:13

      После этой замены я потерял к Гвардиоле всяческое уважение. Ублюдочно Пеп поступил...(((

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      Рейтинг: +3489

      FRZZ 2 апреля, 12:16

      Спрашивется, тебе какое дело?

      0
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      ...
      Рейтинг: +18

      witalik > FRZZ 2 апреля, 14:37

      А зачем тогда, в принципе, сайт? Пусть просто публикуют результаты матчей да и всё. Оскорблять друг друга не будем, мнениями, пусть иногда оскорбительными, тоже не будем.

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      ...
      Рейтинг: +3489

      FRZZ > witalik 2 апреля, 19:56

      Гвардиола и Холанд знать не знают о существовании какого-то Байрамяна. Обвинять Гвардиолу о чём-то не доказанном может только хитрожо..й армянин в лице Байрамяна.

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