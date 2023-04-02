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  • Байрамян: «Почему Гвардиола не дал установить Холанду рекорд ЛЧ? Мы же знаем, как Пеп любит Месси!»

Байрамян: «Почему Гвардиола не дал установить Холанду рекорд ЛЧ? Мы же знаем, как Пеп любит Месси!»

2 апреля 2023, 11:27
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Футболист «Ростова» Хорен Байрамян попробовал объяснить, почему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в последнем матче Лиги чемпионов против «Лейцпцига» (7:0) не дал Эрлингу Холанду дойти до отметки в шесть голов.

— Вам обидно за него было, когда Пеп Гвардиола его после пяти голов заменил в Лиге чемпионов? Был шанс в историю установить рекорд, возможно, на все времена!

— Ну мы же знаем, как Гвардиола любит Лионеля Месси, ха-ха! Может, он специально это сделал. Хотя потом в интервью говорил, что не знал о рекорде, и что заменил, чтобы Холанду было к чему стремиться. Но рекорды — это всегда классно! И я все-таки не такой ярый фанат Холанда, чтобы мне от этого обидно было.

  • Теперь Холанд и Месси делят рекорд ЛЧ по голам за один матч (у обоих по 5).
  • Норвежец стоит 170 миллионов евро.
  • Гвардиола и Месси были вместе в «Барселоне».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ростов Манчестер Сити ПСЖ Месси Лионель Байрамян Хорен Холанд Эрлинг Гвардиола Хосеп
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