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    Глава РПЛ высказался о допуске 2DROTS в турнир

    Президент РПЛ Александр Алаев не готов предоставить уайлд-кард на участие в турнире медийной команде 2DROTS.

    «Категорически против. Спортивный принцип превыше всего! Я всегда поддерживал медиафутбол, но это большой спорт», – сказал Алаев.

    • 2DROTS на прошлой неделе запросил уайлд-кард на РПЛ после победы над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
    • Команду тренирует экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов.
    • 2DROTS – участник этого сезона Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    01.04.2023 21:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1376

      Lilipyt 1 апреля, 23:45

      Меня выбешивает подобные фразочки "Я всегда поддерживал медиафутболе" от глав профессионального футбольного чемпионата. У вас работы нет? Что у вас есть время переживать за любителей попиариться. Опозорили ЦСКА дав победить этим клоунам. Так еще они начали пиариться на этом.

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