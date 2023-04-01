Глава РПЛ высказался о допуске 2DROTS в турнир

Меня выбешивает подобные фразочки "Я всегда поддерживал медиафутболе" от глав профессионального футбольного чемпионата. У вас работы нет? Что у вас есть время переживать за любителей попиариться. Опозорили ЦСКА дав победить этим клоунам. Так еще они начали пиариться на этом.
Президент РПЛ Александр Алаев не готов предоставить уайлд-кард на участие в турнире медийной команде 2DROTS.
«Категорически против. Спортивный принцип превыше всего! Я всегда поддерживал медиафутбол, но это большой спорт», – сказал Алаев.
- 2DROTS на прошлой неделе запросил уайлд-кард на РПЛ после победы над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
- Команду тренирует экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов.
- 2DROTS – участник этого сезона Кубка России.