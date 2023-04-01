Глава РПЛ высказался о допуске 2DROTS в турнир

Президент РПЛ Александр Алаев не готов предоставить уайлд-кард на участие в турнире медийной команде 2DROTS.

«Категорически против. Спортивный принцип превыше всего! Я всегда поддерживал медиафутбол, но это большой спорт», – сказал Алаев.