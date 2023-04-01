«Пари НН» – «Локомотив»: стартовые составы на 21-й тур РПЛ

Уважаемый губернатор Нижегородской области Глеб Никитин! Ну пошлите на ... это горлова, пока ещё есть шанс остаться в Премьер-Лиге. Этот "клоп" делает всё, чтобы Нижний вылетел в стыках с Красноярском...
«Пари НН» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 14:00 мск.
- «Пари НН» занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Локо» – 11-е.
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Михайлов, Кротов, Сулейманов.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Митай, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.