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    «Пари НН» – «Локомотив»: стартовые составы на 21-й тур РПЛ

    «Пари НН» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Пари НН» занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Локо» – 11-е.

    «Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Михайлов, Кротов, Сулейманов.

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Митай, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

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    Источник: сайт РПЛ

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    01.04.2023 12:55
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +18

      witalik 1 апреля, 14:44

      Уважаемый губернатор Нижегородской области Глеб Никитин! Ну пошлите на ... это горлова, пока ещё есть шанс остаться в Премьер-Лиге. Этот "клоп" делает всё, чтобы Нижний вылетел в стыках с Красноярском...

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    • ...
      Рейтинг: +18

      witalik 1 апреля, 14:41

      Странно, что при горлове команде пари-нн не забили жопой...А пора бы...

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