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    «ПСЖ» готов предложить за Осимхена двух игроков с доплатой

    «ПСЖ» хочет усилиться форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.

    Трансфер 24-летнего футболиста – приоритет парижского клуба на ближайшее межсезонье.

    Однако «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей не может предложить за нигерийца требуемые 100 миллионов евро.

    В связи с этим французы готовы включить в сделку двух своих игроков – полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Мауро Икарди.

    Сам Осимхен согласен присоединиться к «ПСЖ», несмотря на предложения от топ-клубов АПЛ.

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    Источник: RMC Sport

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    01.04.2023 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +972

      Болотоход 1 апреля, 11:25

      Два "Хлама"))) Позор помойке бесполезной.

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