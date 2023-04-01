«ПСЖ» готов предложить за Осимхена двух игроков с доплатой

«ПСЖ» хочет усилиться форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.

Трансфер 24-летнего футболиста – приоритет парижского клуба на ближайшее межсезонье.

Однако «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей не может предложить за нигерийца требуемые 100 миллионов евро.

В связи с этим французы готовы включить в сделку двух своих игроков – полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Мауро Икарди.

Сам Осимхен согласен присоединиться к «ПСЖ», несмотря на предложения от топ-клубов АПЛ.