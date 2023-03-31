Дивеев объяснил, в чем Дзюба лучше Лукаку

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сформулировал компонент, в котором нападающий «Локомотива» Артем Дзюба лучше форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

«Да, Лукаку хорошо бежит, хорошая левая, хороший дриблинг, наверное, будет тяжело в случаях один на один, у него отличная стартовая скорость, но он не удивил меня при игре спиной. У нас в РПЛ есть люди, которые играют лучше спиной.

[Например], у Дзюбы есть лайфхак против защитников: он берeт твою майку с правой стороны, если ты выходишь с левой, то он просто берeт рукой и отодвигает тебя в другую сторону. Но ведь это нужно делать правильно», – сказал Дивеев.