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Кукуян вспомнил, как они с Джикией орали друг на друга

31 марта 2023, 12:56
2

Судья Павел Кукуян высказался о капитане «Спартака» Георгии Джикии.

– Есть наблюдение про Джикию?

– Он лидер, это чувствуется. Может одним взглядом, одним движением показать, что нужно делать. И никто из команды не оспорит его требование.

– Даже Промеса легко успокоит?

– Конечно, мгновенно. Для Джикии статус Промеса никакого значения не имеет, у него на него такое же большое влияние, как и на любого другого игрока.

– Получается, хороший коннект с Джикией позволяет вам контролировать всю команду?

– Так с любым лидером, а не только с Джикией. Если ты нашел подход к лидеру, то с остальными будет проще.

– Что делать, если лидер вас материт?

– С тем же Джикией и такое было – орали друг на друга. Недавно совсем, когда в конце прошлого года они с «Зенитом» играли. Игроки «Спартака» штрафной хотели, а Джикия вдруг понесся на меня. Смотрю и думаю: «Тебе желтую прямо сейчас дать или подождать еще?»

Кстати, недавно был и забавный момент общения с Георгием. Шел винлайновский Кубок зимой, стоим с новым защитником «Спартака» Дуарте, я ему на английском пытаюсь объяснить, что руками в штрафной нельзя играть. Джикия подходит: «Паша, да он не знает английский и не понимает тебя».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Кукуян Павел
Комментарии (2)
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SLADE2019
1680266465
Вот интересно что он хотел подождать, чтобы дать карточку?
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alefreddy
1680341275
есть за что пошумеметь
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