Роналду засняли в Мадриде на шикарном Bugatti стоимостью 9,5 миллионов

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду побывал в Мадриде после матчей сборной Португалии.

38-летнего футболиста засняли в испанской столице на роскошном Bugatti.

Роналду купил себе этот автомобиль в 2021 году за 9,5 миллионов евро. Машину выпустили ограниченной серией в честь 110-летия марки Bugatti.

Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

В составе сборной нападающий сделал 2 дубля подряд в ворота Лихтенштейна (4:0) и Люксембурга (6:0).

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