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Жена Погребняка: «Огромный респект Зареме!»

30 марта 2023, 19:31
9

Мария Погребняк похвалила Зарему Салихову.

Жена экс-нападающего сборной России Павла Погребняка считает, что супруга Леонида Федуна заслуживает уважение за участие в футбольных делах.

– Не так давно в инфополе ворвалась Зарема Салихова, которая отличилась тем, что начала управлять процессами в «Спартаке». Уважаете ее?

– Огромный ей респект! Считаю, что женщины должны развиваться и быть самостоятельными единицами.

21-й век – это про сильных женщин, которые могут выстроить бизнес и при этом быть наравне с мужчинами, а также хорошей супругой и матерью.

– А как вы относитесь к женскому руководству в футбольном клубе?

– Давно ушли времена, когда во главе всех компаний должны были стоять мужчины.

Посмотрите на главу Wildberries – женщина, которая вошла в список Forbes и построила бизнес! Я за равноправие!

– Стереотип, что женщинам в футболе не место, должен исчезнуть?

– Так он исчез еще когда в «Локомотиве» президентом клуба стала Ольга Смородская. Уже тогда все вопросы отпали.

  • Зарема была в совете директоров «Спартака» в мае 2021 года.
  • Она входила в руководящий орган клуба на протяжении 18 дней.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Погребняк Павел Салихова Зарема
Комментарии (9)
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АлексМак
1680196249
Входила в руководящий орган...18 дней...
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FCSpartakM
1680201758
! Считаю, что женщины должны развиваться и быть самостоятельными единицами. Ну тип выйти за футболера, а потом за счет его денег развиваться?
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Вомбат
1680206841
Скажи мне кому ты отдаешь респект, и я скажу тебе, кто ты. Мадам, которая, живя в пригороде Лондона, ходила за покупками в Хэрродс "потому там бывают лорды" (в 2015 в сеть было выложено видео встречи русских жен в какой-то лондонской таверне) отдает респект не Грановской, которая организовывала Челси. И не Смородской, которая худо-бедно возглавляла Локо, а домохозяйке, которая не выстраивала никакой бизнес. Для мадам Погребняк женщина, которая известна скандальным прошлым и скандальным речами в настоящем, это синоним сильной, самодостаточной женщины? Она даже не догадывается, где бы она сейчас была, эта сильная и самодостаточная, если бы не Федун.
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Krics
1680216844
Ботекс мозгов не добавил,Батурина тоже была бизнес вумен,пока Лужков был мэром,за каждой успешной вумен,стоит успешный мужчина,ихмо
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эд100
1680226934
мадам Погребняк ещё тот авторитет, что бы прислушиваться к ней. вообще, если на морде печать в виде двух батонов вместо губ, этим уже достаточно сказано. умные женщины такой херью не занимаются.
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Дядя Серёжа
1680228062
У нас в городе барышня запустила сеть пекарен, где пекут всё что угодно. Правда до этого её муж запустил в нашем городе сеть магазинов сантехники Ну очень успешная женщина...
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crf575757
1680252440
Губы -сосиски ей совершенно не идут,как и рассуждения её глупые о футбольных делах и о эскортницах тоже!!
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