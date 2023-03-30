Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, каким ему запомнился президент России Владимир Путин.
— ЦСКА после победы в Кубке УЕФА ездил на встречу с Владимиром Путиным. Каким вам запомнился российский лидер?
— Бразильцам было сложновато, потому что наш переводчик остался в машине на улице. Было немного обидно, ведь мы ничего не поняли из того, что сказал президент.
— Энергетику Путина ощутили?
— Да. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на него. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле — Путин.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: «Матч ТВ»