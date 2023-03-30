Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, каким ему запомнился президент России Владимир Путин.

— ЦСКА после победы в Кубке УЕФА ездил на встречу с Владимиром Путиным. Каким вам запомнился российский лидер?

— Бразильцам было сложновато, потому что наш переводчик остался в машине на улице. Было немного обидно, ведь мы ничего не поняли из того, что сказал президент.

— Энергетику Путина ощутили?

— Да. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на него. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле — Путин.