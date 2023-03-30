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  • Карвальо: «Для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин»

Карвальо: «Для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин»

30 марта 2023, 16:24
15

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, каким ему запомнился президент России Владимир Путин.

— ЦСКА после победы в Кубке УЕФА ездил на встречу с Владимиром Путиным. Каким вам запомнился российский лидер?

— Бразильцам было сложновато, потому что наш переводчик остался в машине на улице. Было немного обидно, ведь мы ничего не поняли из того, что сказал президент.

— Энергетику Путина ощутили?

— Да. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на него. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле — Путин.

  • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
  • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
  • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карвальо Даниэл Путин Владимир
Комментарии (15)
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dragoon000320
1680182918
еще один жополиз нашелся, сколько же их развелось... чего только не сделаешь чтобы освоить русские бабки
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RealDiMoNMadrid
1680184595
Футболистам лучше не комментировать ничего, кроме футбола...))
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Красногвардейчик
1680184843
ВВП всегда будет первым))
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Беспонтий
1680192404
когда? тогда? земля перевернулась на бок и охая глядит на небо
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IVANRUS777
1680195621
Если бы в России была бы свобода слова и не сажали на 10-ку чуть ли не за мысли, то комментариев было бы поболее. По кучке футболистов не следует говорить бразылам всяким за всех русских.
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Persona_non_Grata
1680219503
"Толи еще будет оёоёоё" - какие пророческие слова (((
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sochi-2013
1680251762
На небе Бог, на земле Россия! (сербская пословица)
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