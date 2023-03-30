Карпин ответил, перестанет ли он вызывать Джикию в сборную – в ноябре защитнику исполнится 30 лет

Валерий Карпин прояснил будущее защитника Георгия Джикии в сборной России.

21 ноября капитану «Спартака» исполнится 30 лет.

– Я понимаю, к чему вы – про «30 плюс» все логично. Но осенью Георгию Джикии исполнится 30. Он перестанет вызываться в сборную?

– Может быть. Но давайте так: мы не знаем возможности Джикии? Он чего-то не знает, чего-то не умеет? В любой момент – если, конечно, Георгий в хорошем физическом состоянии – его можно пригласить в сборную.

Если понадобится в какой-то момент, когда нас вернут, то приедет и сыграет без проблем. Ему не надо набираться опыта, адаптироваться – Джикия все знает и все умеет. Со всеми остальными такая же ситуация.

Давайте представим, что возвратились в международный футбольный календарь в условном 2025 или 2026 году. Очевидно, что в сборную вызывались бы далеко не те фигуры, которые мы постоянно обсуждаем.

И те же самые критики осуждали бы нас: почему в составе молодые и необстрелянные футболисты, хотя у команды как раз было время на смотрины и эксперименты.