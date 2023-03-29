«Буду счастлив проиграть!»: Карпин рассказал о споре с Байрамяном на стрижку

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о споре с полузащитником Хореном Байрамяном.

— У вас есть действующий спор с Байрамяном: если «Ростов» финиширует в топ-3, стрижетесь вы, если ниже — Хорен. Перед отъездом в сборную ваши позиции ухудшились — клуб уже второй.

— Как думаете, буду ли я счастлив проиграть этот спор?

— Конечно. Первое время можно не выходить из дома или носить головной убор.

— Ничего страшного! Буду счастлив. В этом споре я при любом исходе не в проигрыше. Поэтому и поспорил, ха-ха!

— У Хорика в случае поражения урон побольше.

— Да, там, наверное, получится не очень приятное зрелище!

— Все гадали, выпадет ли «Ростов» из топ-3, а вы, наоборот, поднялись. Удивлены, что так поменялся расклад сил?

— Я этому удивляюсь с начала сезона.

— То есть сюрпризом это не стало?

— Скажем так: сюрприз продолжается!