Яровинский объяснил, почему Головин выбрал «Монако» вместо «МЮ», «Арсенала» и «Челси»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, почему полузащитник Александр Головин в 2018 году решил перейти в «Монако», несмотря на интерес «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
– Почему Головин выбрал «Монако»?
— Если отбросить эмоции, он и его агенты все сделали правильно. В Англии Саше было бы гораздо тяжелее, там никто времени на раскачку не дает. С точки зрения адаптации к европейскому футболу и жизни на Западе «Монако» — оптимальный вариант.
— За Головина «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро. Сколько давали английские клубы?
— Столько же. Сумма в любом случае разбивалась на несколько платежей. Но «Монако» в этом смысле предложил более выгодные условия. Хотя и незначительно.
- Сообщалось, что зимой дортмундская «Боруссия» предлагала за игрока 40 миллионов евро.
- Никогда за российских футболистов не платили больше.
- Головин отказал «Боруссии» и продлил контракт с «Монако» до 2026 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»