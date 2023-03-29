Яровинский объяснил, почему Головин выбрал «Монако» вместо «МЮ», «Арсенала» и «Челси»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, почему полузащитник Александр Головин в 2018 году решил перейти в «Монако», несмотря на интерес «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

– Почему Головин выбрал «Монако»?

— Если отбросить эмоции, он и его агенты все сделали правильно. В Англии Саше было бы гораздо тяжелее, там никто времени на раскачку не дает. С точки зрения адаптации к европейскому футболу и жизни на Западе «Монако» — оптимальный вариант.

— За Головина «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро. Сколько давали английские клубы?

— Столько же. Сумма в любом случае разбивалась на несколько платежей. Но «Монако» в этом смысле предложил более выгодные условия. Хотя и незначительно.