«Сочи» просмотрел около 600 футболистов после назначения Бердыева

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал о работе клуба во время зимнего трансферного окна.
– Бердыев сказал, что тяжело брать новых футболистов, когда у него такие помощники, как Хохлов и Кириченко. Какого уровня должны быть игроки, чтобы они вас устраивали?
– Это футболисты, которые нам подойдут. Не вижу смысла брать людей, условно говоря, для глубины состава.
Мое мнение: футболист должен прийти и усилить. Такие варианты были, но, к сожалению, по разным причинам не сложилось.
– Какое количество позиций надо было закрыть?
– Сейчас каждую линию можно усилить. Слышал со слов комментатора, что Спартак Гогниев в «Химках» просмотрел порядка 600 футболистов.
Мы поменьше, но цифры сопоставимые. Кто‑то больше атаку изучал, кто‑то, как я, – полузащитников, Мацюра – защитников.
Это если углубляться. Так мы все в штабе смотрим всех.
- В итоге «Сочи» зимой подписал только одного игрока – бразильского полузащитника Мигеля Силвейру.
- Команда занимает 9-е место в таблице РПЛ после 20 туров.
- После зимней паузы сочинцы победили ЦСКА (2:0), а также разгромно проиграли «Оренбургу» (0:4) и «Факелу» (0:3).