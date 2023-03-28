«Сочи» просмотрел около 600 футболистов после назначения Бердыева

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал о работе клуба во время зимнего трансферного окна.

– Бердыев сказал, что тяжело брать новых футболистов, когда у него такие помощники, как Хохлов и Кириченко. Какого уровня должны быть игроки, чтобы они вас устраивали?

– Это футболисты, которые нам подойдут. Не вижу смысла брать людей, условно говоря, для глубины состава.

Мое мнение: футболист должен прийти и усилить. Такие варианты были, но, к сожалению, по разным причинам не сложилось.

– Какое количество позиций надо было закрыть?

– Сейчас каждую линию можно усилить. Слышал со слов комментатора, что Спартак Гогниев в «Химках» просмотрел порядка 600 футболистов.

Мы поменьше, но цифры сопоставимые. Кто‑то больше атаку изучал, кто‑то, как я, – полузащитников, Мацюра – защитников.

Это если углубляться. Так мы все в штабе смотрим всех.