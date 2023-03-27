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  • Дюков объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ

Дюков объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ

27 марта 2023, 14:52
14

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на получение российского гражданства бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

– Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего.

Что касается футбольной составляющей, то об этом говорить еще преждевременно. У них есть право, как и у любых граждан, выбирать то или иное гражданство. Они выбрали российское.

Будет ли их использовать тренер нашей сборной или нет – для этого надо ответить на два вопроса. Первый: смогут ли Малком и Клаудиньо получить именно наше футбольное гражданство? И второй: будет ли соответствовать уровень их игры критериям главного тренера сборной в тот момент, когда это произойдет?

– РФС изучал вопрос, когда Малком и Клаудиньо смогут быть заиграны за сборную?

– Мы прорабатываем возможность. Но еще раз – прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства.

  • Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства футболистам 24 февраля 2023 года.
  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Их контракты с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Дюков Александр
Комментарии (14)
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eugen-han
1679919325
То есть получается, что был нарушен закон, который чётко прописывает сроки процедуры и критерии с условиями для этого.
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Enter2006
1679921393
Всё очень просто, просрали всю Российскую молодежку, надо же как-то и кем-то восполнять. Позорище помешанные на бабле, на реальное развитие Российского футбола из Россиян уже давно положили болт.
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PAREVG.
1679922007
Они получили гражданство, чтобы не числится легионерами, и Зенит мог в основе 10 мартыхаев выпускать...
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NewLife
1679922650
Это выгодно и зулусам и синиту. Зулусам по налогам, синиту по регламенту. В США, например, такие номера не проходят - где бы ты ни жил, плати налоги дядюшке Сэму.
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anatolich72
1679923171
Скоро будет 11 питерских бананоедов в зените и пох-р лимит.
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PAREVG.
1679924293
Есть у меня подозрение, переходящее в уверенность, что если завтра объявят что со следующего сезона , лимит не более 3 легионеров в заявке на сезон, то сразу все остальные мартыхаи бом.же.клуба захотят стать Россиянами...
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Пингвины Антарктиды
1679924479
Это выставочная команда Газпрома, а не Петербурга.
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Каратель помойников
1679932090
следающим шагом будет усыновление дюковым мулькома и клавы диньё
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paracetamol
1679932151
А что, футбольное гражданство выше российского? Ты не с катушек ли съехал, г. Дюков?
Ответить
nik55
1679942045
газсрему можно все
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