Дюков объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на получение российского гражданства бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

– Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего.

Что касается футбольной составляющей, то об этом говорить еще преждевременно. У них есть право, как и у любых граждан, выбирать то или иное гражданство. Они выбрали российское.

Будет ли их использовать тренер нашей сборной или нет – для этого надо ответить на два вопроса. Первый: смогут ли Малком и Клаудиньо получить именно наше футбольное гражданство? И второй: будет ли соответствовать уровень их игры критериям главного тренера сборной в тот момент, когда это произойдет?

– РФС изучал вопрос, когда Малком и Клаудиньо смогут быть заиграны за сборную?

– Мы прорабатываем возможность. Но еще раз – прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства.