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Кузяев придумал прозвище для сборной России

26 марта 2023, 18:32
19

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал сборную России «Отважными медведями».

Команда Валерия Карпина в эти минуты играет с Ираком. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

– Сборную Ирака болельщики называют «Львы Месопотамии». Как бы вы назвали команду России?

– Пусть будет «Отважные медведи».

– Ирак – ближневосточная страна. Как вы в целом относитесь к арабской культуре?

– У меня, кстати, брат хорошо разговаривает на арабском. А я в свое время изучал алфавит, но это было давно, уже не вспомню ничего. Но в последнее время подумываю возобновить изучение арабского. Мне вообще интересен арабский мир: он близок к моей религии, он для меня не чужой, а в последнее время становится все ближе и ближе.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Кузяев Далер
Комментарии (19)
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Эном айс
1679845055
Скорей , "отвязные медвежата"...Судя по трансляции матча с Ираком.
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Koni_Best_1
1679845643
Карпята
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baden69
1679845756
"Ленивые коты" повторяющие фразу "...а нас и здесь неплохо кормят..."
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E5
1679845978
Бесславные ребята
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Play
1679846234
Блин, 30 минут выдержал сейчас с Ираком, ну это вообще непонятно для чего проводить такие матчи. Само собой сборная России никогда не была высококлассной командой, но здесь ещё и вопрос мотивации, ну реально видно, что никому не интересно выходить за сборную в матчах с такими соперниками, все просто номер отбывают. Ещё никак не пойму этот бред с чехардой капитанов, у команды и так недостаток характера, а тут ещё и единоличного лидера нет, капитанят все кому не лень. Кто в следующей игре? Восемнадцатилетний Пиняев?
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JTherry
1679846305
а сборная Ирака играет лучше нашей сборной, наши "неваляшки" пока не создают опасных моментов совсем...( Писюков и Осипенко - постоянный брак и безответственные ошибки, пипец...
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АЛЕКС 58
1679846641
Больше всех чудят "ростовские карпята" Пиз..кова гнать из сборной вместе с Карпом.
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diamondfan
1679851754
Пидороросия!
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JTherry
1679855372
тут впору психопату Кузяеву прозвище придумывать - "хам трамвайный"...) у зулусов нахватался хамоватости...
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Plyash
1679908258
Наша сборная на сей момент - это бронепоезд на запасном пути... Не знаешь чего,но жди.
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