Кузяев придумал прозвище для сборной России

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал сборную России «Отважными медведями».

Команда Валерия Карпина в эти минуты играет с Ираком. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

– Сборную Ирака болельщики называют «Львы Месопотамии». Как бы вы назвали команду России?

– Пусть будет «Отважные медведи».

– Ирак – ближневосточная страна. Как вы в целом относитесь к арабской культуре?

– У меня, кстати, брат хорошо разговаривает на арабском. А я в свое время изучал алфавит, но это было давно, уже не вспомню ничего. Но в последнее время подумываю возобновить изучение арабского. Мне вообще интересен арабский мир: он близок к моей религии, он для меня не чужой, а в последнее время становится все ближе и ближе.