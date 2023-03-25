Кейн побил 2 важных рекорда за 1,5 месяца – один из них держался более 50 лет

В этом году Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» и сборной Англии.

Два рекорда покорились 29-летнему англичанину с разницей в полтора месяца.

1. Лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма»

Этот статус Кейн получил 5 февраля благодаря голу в ворота «Манчестер Сити».

Тогда форвард забил свой 267-й мяч в составе лондонской команды, превзойдя Джимми Гривза (266), который удерживал рекорд с 1970 года.

Сейчас в активе Кейна уже 271 гол за «Тоттенхэм», и это далеко не конец!

2. Лучший бомбардир в истории сборной Англии

Рекорд пал в минувший четверг, когда Кейн реализовал пенальти в ворота Италии в отборе Евро-2024.

Новый ориентир для английских нападающих – 54 гола. Ранее лучшим результатом были 53 забитых мяча Уэйна Руни.

Интересно, что Гарри, несмотря на личные достижения, еще не выиграл ни одного командного трофея за карьеру. Рекорды рекордами, но когда закончится это проклятие?

Фото: Global Look Press